Büyük beğeni topladı

Kültür ve Sanat Günleri kapsamında “Gelenekten Geleceğe Mirasımız Kıbrıs Müzikali” sanatseverlerle buluştu.

Çağdaş Müzik Derneği (ÇMD) Sanat Yönetmeni Ersin Tünay’ın sahneye taşıdığı müzikal, KKTC’de ilk kez İskele’de sahnelendi.

İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) sahnelenen müzikal, Kıbrıs Türk toplumunun göç hikâyelerini, kültürel değerlerini ve toplumsal belleğini müzik, dans ve tiyatro estetiğiyle harmanlayan bir yapım.

İskele Belediyesi Kültür& Sanat ve Dış İlişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa gecede yaptığı konuşmada müzikalin aynı heyecan ve başarıyla dünyanın birçok noktasında temsiliyet yapacağına inandığını ifade etti.

ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay’ı da tebrik eden Kadirağa, konuşmasının sonunda Tünay’a teşekkür plaketi takdim etti.

ÇMD Sanat Yönetmeni Ersin Tünay ise “İnsanınıza ve kültürel değerlerinize sahip çıkın” diyerek, esas olanın bu değerleri geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece de gençlerin ve çocukların ülkeye bağlanmalarının önemini vurgulayarak, bunun kültürle mümkün olabileceğini belirtti.





