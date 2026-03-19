3.5 yıl yatacak

Suna ERDEN

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden (DAÜ) Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olduğuna dair sahte diploma hazırlayarak, iş başvurusunda bulunan Armağan Boyraz hakkındaki dava 4 yıl sonra karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde “sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme” suçlarından yargılanan sanık, 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 17 Mart 2022 tarihinde, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Turizm İşletmeciliği alanında doktora mezunu olduğuna dair sahte bir diploma hazırladığını ve bu belgeyi 19 Şubat 2022 tarihli olacak şekilde düzenlediğini belirtti. Yargıç, sanığın, söz konusu sahte belgeyi Onbeş Kasım Üniversitesi’ne vererek iş başvurusunda bulunduğunu ve bu şekilde sahte evrakı tedavüle sürdüğünü ifade etti. Yargıç, başvuru yapılan üniversitenin, sunulan diplomanın doğruluğunu teyit etmek amacıyla DAÜ ile iletişime geçtiğini, yapılan inceleme sonucunda sanığın doktora mezunu olmadığının ortaya çıktığını aktardı. Yargıç, bu gelişme üzerine üniversite yönetiminin durumu polise bildirdiğini kaydetti.

10 yıla kadar hapsi var

Ağır ceza yargıcı, sahte evrak düzenleme ve tedavüle sürme suçlarının 10 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi ve yaygın suçlar arasında yer aldığına dikkat çekti. Yargıç, sahtecilik suçlarına ilişkin öngörülen yüksek cezaların, işlenen fiillerin vahametini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti. Yargıç, kararda, sanığın eyleminin kamu menfaatini doğrudan ve çok yönlü şekilde olumsuz etkilediğini vurguladı. Yargıç, sanığın, başkalarının uzun yıllar emek vererek elde ettiği akademik bir unvanı sahte şekilde düzenleyerek haksız şekilde iş elde etmeye çalıştığını, bu durumun hem bireysel haklara hem de kamu düzenine zarar verdiğini ifade etti.

Üniversitelere zarar veriyor

Ağır ceza yargıcı, bu tür suçların toplumda güven duygusunu zedelediğine, üniversitelerin itibarını sarstığına ve ülkenin eğitim sistemine olan inancı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. Yargıç, üniversitelerin topluma faydalı bireyler yetiştiren ve ülke ekonomisi ile itibarı açısından önemli kurumlar olduğunu vurgulayarak, diploma sahteciliği gibi suçların bu kurumlara ve kamuya ciddi zarar verdiğini kaydetti.

Sahtekarlık ve dolandırıcılık suçları arttı

Son dönemde sahtekarlık ve dolandırıcılık amacıyla işlenen suçlarda artış gözlemlendiğini belirten yargıç, mahkemelerin bu tür suçlara karşı hoşgörülü davranmasının mümkün olmadığını ifade etti. Yargıç, sanığın suçunu kabul ederek mahkemeden özür dilemesini yaklaşık 3 buçuk aydır Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunmasını ve sabıkasının olmamasını lehine değerlendirildiğini belirtti. Yargıç, ayrıca sanığın bipolar hastası olduğunu ifade ederek, bu hususu da ceza takdirinde göz önünde bulundurulduğunu kaydetti.

Yargıç, tüm ağırlaştırıcı ve hafifletici unsurları yeniden değerlendirerek, sanığı 3 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum ettiklerini açıkladı.

