Yargılanacak

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bakıcılığını yaptığı 90 yaşındaki kadını darp ederek hastanelik eden Türkmenistan uyruklu H.B. (53, K) tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlı, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi. Zanlının daha önce de benzer suç işlediği belirtilirken, duruşmada mahkemeden af diledi.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; olayın 17 Mart 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında Ortaköy’de meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının 324 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada bakıcılığını yapmakta olduğu M.Y. ile yemek yapma meselesi yüzünden tartıştığını, bu esnada yaşlı kadının yüzüne elleriyle birçok kez vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, darp edilen M.Y.’nin Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildiğini, zanlının ise şikayet üzerine tutuklandığını ifade etti.

Yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 21 Ocak 2026 tarihinden itibaren ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, ayrıca 21 Mayıs 2018 tarihinde de bakıcılığını yaptığı başka bir kişiyi darp ettiğini, ancak o olayda müştekinin şikayetini ileri götürmediğinin belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı, çalışma izninin olduğunu iddia ederken, darp suçlamasıyla ilgili ise “Ne olur beni affedin” diyerek, bir şans istedi.

Mahkeme; zanlının 30 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

