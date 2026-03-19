Üretici endişeli

Güney Kıbrıs’taki Hellim Üreticileri Derneği Sözcüsü Michalis Koullouros, mevcut koşullar devam ederse ve şap hastalığının yayılması kontrol altına alınırsa, hellim üretiminin durumunun yönetilebilir olduğunu söyledi.

Koullouros, Kıbrıs Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada ihracat konusunda endişe olmadığını belirterek, hellim peynirinin herhangi bir ambargo listesine dahil edilmesinin beklenmediğini vurguladı ve "Veterinerlik hizmetleriyle son dönemde kurulan iş birliği ve gerektiğinde ek sertifikaların verilmesi sayesinde ihracat normal seyrinde devam ediyor" dedi.

Koullouros, hayvanların itlaf edilmesinin hâlâ önemli bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Virüsün Kıbrıs genelinde daha da yayılması durumunda, önemli hayvan kayıpları süt üretimini azaltabilir ve hellim üretimini etkileyebilir.

Yerel süt üretiminin yaklaşık yüzde 80'i hellim yapımında kullanılıyor.

"Tam etkisini tahmin etmek için henüz çok erken" ifadelerini kullanan Koullouros, salgının süt üretiminin en yoğun olduğu döneme denk geldiğini ve bunun da potansiyel etkiyi artırdığını belirtti.

Koullouros, önceliğin virüsün yayılmasını sınırlamak ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri desteklemek olduğunu vurgulayarak, üretim seviyelerini eski haline getirmek için tazminat önlemlerine ihtiyaç duyulacağını sözlerine ekledi.

