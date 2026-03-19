Önlem alındı

Bakanlar Kurulu, organ mafyası lideri olduğu belirtilen Yusuf Erçin Sönmez ile organ kaçakçılığı faaliyetleriyle anılan Boris Volfman’ın, kamu güvenliği gerekçesiyle KKTC’ye girişini yasakladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Polis Genel Müdürlüğü’nün güvenlik raporu doğrultusunda alınan kararda, İstanbul doğumlu İsrail uyruklu Yusuf Erçin Sönmez’in “kasten ağır yaralama ve insan kaçakçılığı” suçlarından Rusya tarafından kırmızı bültenle arandığı belirtildi. Ayrıca Sönmez’in, uluslararası düzeyde organ mafyası lideri olduğu da bildirildi.

Özbekistan doğumlu İsrail uyruklu Boris Volfman’ın da Sönmez ile birlikte çeşitli ülkelerde organ kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

Yetkililer, söz konusu iki ismin KKTC’ye giriş yapmasının kamu güvenliği ve huzuru açısından risk oluşturabileceğini değerlendirerek, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) Yasası’nın 7’nci maddesi uyarınca ülkeye girişlerinin yasaklandığını duyurdu.

Kararın, kamu düzeninin korunması amacıyla alındığı vurgulandı.

