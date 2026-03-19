Kulak zarı yırtıldı

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darp olayında, özel bir kolejde eğitim gören E.Ç. (E-17) ile E.E. (E-17), 20 yaşındaki otizmli M.A.Ç.’yi ağır şekilde darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar teminatla serbest bırakılırken, darp sonucu M.A.Ç.’nin sol kulak zarının yırtıldığı, ayrıca sağ frontal bölgede yaklaşık 3 milimetrelik beyin kanaması geçirdiği açıklandı. Soruşturmayı yapan polis memuru Devriş Sadeli; olayın 17 Mart tarihinde saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsü içerisinde bulunan bir restoranın ön kısmında meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlıların, kendileriyle dalga geçmemesi konusunda uyarıda bulunan M.A.Ç.’yi, vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini belirtti.

Kamera görüntüleri emare alındı

Polis, darp sonucu M.A.Ç.’nin sol kulak zarının yırtıldığını, ayrıca sağ frontal bölgede yaklaşık 3 milimetrelik beyin kanaması geçirdiğini ve bu şekilde vahim zarara uğrayarak ağır şekilde yaralandığını kaydetti. Yaralı şahsın Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği ifade edildi. Polis memuru; olayın ardından aynı gün tutuklanan zanlılarla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda ifade alındığını, olayı aydınlatıcı nitelikte kamera görüntülerinin temin edilerek emare alındığını belirtti. Polis, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını söyledi ve teminat talep etti. Polis ayrıca, olay sırasında kavga ettiği gerekçesiyle M.A.Ç. aleyhine de kavga ve rahatsızlık suçundan dava getirileceğini mahkemeye aktardı.

Zanlı E.E.’nin avukatı, müvekkili aleyhine getirilen yaralama ve vahim zarar suçlamalarını kabul etmediklerini beyan etti. Mahkeme; zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, her biri için birer kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.