Kahramanlar anıldı

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 111’inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde çeşitli törenler düzenlendi. Başkent Lefkoşa başta olmak üzere Boğaz Şehitliği, Tekke Bahçesi Şehitliği ve İskele’de gerçekleştirilen anma programlarında şehitler saygı ve minnetle anıldı. Tüm törenlerde yapılan konuşmalarda, Çanakkale ruhunun birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü sembollerinden biri olduğu vurgulanarak, şehitlerin aziz hatırasının sonsuza dek yaşatılacağı ifade edildi.

Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen törende, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 18 Mart 1915’te yazdığı destan bir kez daha hatırlatıldı. Törene Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Sebahattin Kılınç ile devlet ve askeri yetkililer katıldı. Çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından Şehitlik Özel Defteri imzalandı.

Ayrıca Anıtkabir’e gönderilmek üzere alınan toprak, Cumhurbaşkanı Erhürman tarafından Büyükelçi Başçeri’ye teslim edildi. Cumhurbaşkanı Erhürman konuşmasında, Çanakkale’de yazılan destanın bağımsızlık iradesinin en güçlü simgelerinden biri olduğunu vurgulayarak, bu mücadelenin Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine de örnek teşkil ettiğini ifade etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Üsteğmen Serkan Sarıakçalı ise konuşmasında, vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı uğruna hayatını kaybeden aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andı.

“Dönüm noktası”

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde düzenlenen törende de çelenk sunumu, saygı duruşu ve bayrak töreni gerçekleştirildi. Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu Şehitlik Özel Defteri’ni imzalarken, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu ile Piyade Teğmen Ahmet Cin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptı. Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Girne Bölge Başkanı Ersoy Talu, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü ve şehitleri anarak, Çanakkale’nin, dünya tarihinde bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

1'inci Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Ahmet Cin ise, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü ve şehitleri rahmetle anarak, Çanakkale Zaferi'nin milli mücadeleye ilham verdiğini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

“Tüm dünya gördü”

İskele’de ise Larnaka Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene İskele Kaymakam Muavini Necmi Karakılıç, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve bölge protokolü katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program şiirlerle devam etti. Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Hava Savunma Teğmen İdiris Kalkan, 18 Mart 1915’in Çanakkale Boğazı’nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiği tarih olduğunu belirtti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Güzelyurt’ta da tören düzenlendi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ın da katıldığı tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törende saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

KTBK 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Veli Biçer ve Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fadime Kural günün anlam ve önemini belirten konuşma yaparak, Çanakkale Zaferinin vatanını canı pahasına savunan bir milletin destanı olduğunu vurguladı.

Şehit Turgut Ortaokulu öğrencisi Mikail Kırış “Bir Yolcuya” adlı şiiri okudu. Tören konuşmaların ardından sona erdi.

DAÜ’de anma programı düzenlendi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ile DAÜ Atatürkçü Düşünce Kulübü (ADK) işbirliğinde bugün saat 10.30’da Rektörlük Binası’nda Çanakkale Zaferi’nin 111. yılı dolayısıyla “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü” etkinliği düzenlendi.