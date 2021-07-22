Aşısız olmaz

Alithia gazetesi, uygulamanın ilk gününde birçok kişinin SafePass uygulaması zorunluluğunun başladığını unuttuğunu ve eve geri dönüp belgelerini almak zorunda kaldıklarını kaydederken, SafePass’ı olmayan kişilerin gittikleri yerden ayrılmayı reddetmeleri halinde polise haber verileceğini yazdı.

Gazete, bir kişinin SafePass’ı olabilmesi için en az bir doz aşı yaptırdığına dair belgesinin bulunması; son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirip iyileşmiş olduğunu ispatlayan belgesinin olması veya 12 yaş üstü kişiler için, son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR testi/rapid testi bulunması gerektiğini kaydetti.

Gazetenin bir diğer haberinde ise, yurtdışında birinci doz aşısını yaptırmış olan kişilerin, ikinci dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak istemeleri konusuna açıklık getirildiği belirtildi.

Habere göre, yurtdışında birinci doz aşısını yaptırmış olup, ikinci dozu Güney Kıbrıs’ta yaptırmak isteyenlerin “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olması, yabancı uyrukluysa daimi ikametinin bulunması veya Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) kayıtlı olması gerekiyor.

Tedavi görenlerin yüzde 90’ı aşısız

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’taki hastanelerde covid-19 tedavisi gören hastaların yüzde 90’ının aşısız olduğu bilgisine yer verdi.

Haberde, tedavi görenlerin 59’unun durumunun kritik olduğu; pozitiflik oranının yüzde 1,48’e yükseldiği ve dün açıklanan 995 yeni vakayla birlikte, pandeminin başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısının 93 bin 247’ye ulaştığı kaydedildi.

Gazetenin bir başka haberinde de, “Walk-in” olarak adlandırılan randevusuz aşı merkezlerinde Perşembe gününden düne kadar yapılan aşı sayısının üç bini geçtiği ifade edildi.

Haberde, dün merkezlerin tümünde yapılan bin 119 aşıyla birlikte toplam 3 bin 368 aşı yapıldığı belirtildi.

Bu arada Haravgi gazetesi de, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos’un, aşı olmayan ve maske kullanmayan din adamlarının maaşlarının kesileceği uyarısında bulunduğunu yazdı.