Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik konusunda Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye yönelik baskılarını arttırdığı ve gerginliğin azaltılması için gerekli adımları atması için 30 gün süre verildiği iddia edildi.

Alithia gazetesi, “Erdoğan Karşısında Güçlü AB Cephesi -AB’den Türkiye’ye Kışkırtmalarını Terk Etmesi ve Diyaloğa Yanaşması İçin 30 Günlük Süre - Aksi Halde Yaptırım Uygulanacak” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki eylemleri sebebiyle ilk kez güçlü bir AB cephesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.

Gazete, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Komiseri Josep Borrell’in dün akşam Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, gerginliği azaltmak ve uzlaşıya varmak için 30 gün süresi bulunduğu bilgisini verdiğini iddia etti.

Habere göre Borrell, aksi taktirde Türkiye aleyhine yaptırımlar uygulanacağı bilgisini de Çavuşoğlu’na iletti.



Gazete haberinde ayrıca, başta Fransa olmak üzere diğer bazı AB yetkililerinin açıklamalarına da haberinde geniş yer verdi.Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberlerini “Gerginliğin Azaltılması Girişimi – Brüksel ve Berlin Türkiye’ye Yaptırımlardan Önce Kışkırtmalarına Son Vermesi Çağrısında Bunuyorlar – Komisyondan Ankara’ya Baskı” başlıkları altında okuyucuna yansıttı.Gazete, Borrell’in dün Çavuşoğlu’yla telefonda görüşerek AB Dışişleri Konseyi’nin Berlin’de gerçekleştirilen gayrı resmi toplantısında alınan kararlar hakkında bilgi aktardığını belirtirken diplomatik düzeyde ise özellikle Almanya’nın, gerilimin azaltılması girişimlerini sürdürdüğünü savundu.Gazete, Türkiye’ye yönelik sadece yaptırımların değil, Türkiye’nin uzlaşıcı bir tutum sergilemesi durumunda, yeni bir gümrük birliği anlaşması ve mülteciler için daha çok para verilmesi gibi ödüller almasının da gündemde olduğunu iddia etti.