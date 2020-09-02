Çiğdem AYDIN

Marketlerde satılan domatesin kalitesinde olduğu gibi fiyatında sorun yaşanıyor. Toptancılar ve satıcılara göre, seracıların üretiminde düşüşün yaşanması nedeniyle fiyatlar yükseliyor, ayrıca askeri ihalede öngörülen şartlar yerine getirilmiyor. Toptancılar, yerli üretimin bolarmasına dek, Türkiye’den ithal izni istediklerini belirtirken “burada 8 liradan satılan domatesi bir liraya alabiliriz” diyor.

Tarım Bakanı Dursun Oğuz ise, üreticiyi koruma adına domates ithaline izin vermeyeceğini söylüyor.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Bakan Oğuz’un açıklaması şöyle:

“Piyasada bilinçli olarak fiyatlar yükseltilmekte bahçeleri gezdik ve bir iki hafta içinde ülkede domates bolluğu olacak. Domates fiyatları ithalat yapılsın diye bilinçli olarak yükseltilmekte. Seradaki domates de çıkacak. Covid-19’dan dolayı zaten nüfus yok ve tüketim azdır ama üretim yerindedir. Bu nedenle şu an için ithalat düşünmüyoruz.”



Mürsel Çakır: Tüccarlar bakanlığa baskı yapıyorDomates üreticisi Mürsel Çakır ise tüccarların Tarım Bakanlığı’na baskı yaptığını öne sürerek, şunları ifade etti:“Bir hafta arayla 50 dönüm domates ektik. Şu anda hasat yapıyoruz. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Bizim tüccarlar 24 saatte 100- 200 bin TL kazanmak varken, burasıyla uğraşmak istemiyor. Türkiye’den alsalar 3 TL maliyeti var ve 6 TL’ye satacaklar. 50 ton getirirlerse 100 bin TL kazanacak. 40 yıldır taktikleri budur. Şu anda domatesin kilosunu 4,8 TL’ye veriyoruz. Pazar fiyatı 7 TL olması lazımken 12 TL’ye satan yer var. Üreticiye maliyeti ise 3.80 TL. Tüccarlar bilinçli olarak bakanlığa baskı yapıyor ki, Türkiye’den getirsinler bir iki günde 100 bin TL kazansınlar. Üretici olarak piyasa için domatesimizin yeterli olduğunu biliyorum.”