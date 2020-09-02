Fakire eğitim yok !

Serdar ŞENGÜL

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı yeni eğitim sezonunu Coronavirüs tedbirleri bağlamında online olarak başlattı. Ancak, evinde bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan çok sayıda çocuk, ders yılının ilk gününü mahallede oynayarak geçirdi. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde online eğitime ayak uydurabilen öğrenci sayısı yok denecek kadar azdı.

Diyalog muhabirine konuşan çocuklar, yüz yüze eğitimi özlediklerini ve bir an önce okula dönmek istediklerini belirtirken, online eğitim uygulamasına tepki gösteren veliler “Parası olan ve bilgisayar alabilenlerin çocukları okuyacak, olmayanlar ise eğitimden mahrum kalacak. Bu nasıl bir adalet?” diyerek şikâyetlerini dile getirdi.

Her çocuk aynı imkana sahip değil

Yeni eğitim yılı dün online başladı. Öğretmenler, öğrencilerine eğitim vermek için okullara koştu ancak tableti, bilgisayarı ve evde interneti olmayan çoğu çocuk eğitimden mahrum kaldı. Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde dar gelirli ailelerin çocukları, teknolojik imkanlara sahip olmadığı için online eğitim alamadı. Çocuklar, eğitimin ilk gününü sokakta oyun oynayarak geçirirken, devletten online eğitim için eksikliklerinin giderilmesini istedi.

Ne dediler…?

“Online eğitimi verimli bulmuyorum çünkü tabletim ve bilgisayarım yok. Bana göre devletin online eğitim için bize araç-gereç vermesi gerek. Online eğitimi alamadığım için vaktimi arkadaşlarımla dışarda oynayarak geçiriyorum. Canım sıkıldığı için vaktimin çoğunu dışarıda geçiriyorum, ailem de bu durumdan mutsuz.”

Mehmet Topcan

“Online eğitim çok kötü çünkü anlaşılmıyor. Ayrıca devletin bize tablet vermesi gerekiyor.

Büyük ekranda eğitim daha anlaşılır olur. Vaktimin çoğunu da dışarda geçiriyorum. Tabletim olmadığı için eğitimimden geri kalmak beni üzüyor.”

Burak Demirişçi

“Okuluma devam edemiyorum. Online eğitimi almam için tabletimin olması gerek, birçok arkadaşımın da bilgisayar ve tableti yok. Bence bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi gerekiyor. Bu şekilde online eğitimi alamadan öğrenim hayatına devam etmek olmuyor. Öğretmenlerimizin de bu duruma çare bulması gerek, çünkü eğitim alamıyoruz.”

Ahmetcan Yavuz

“Ortaokul birinci sınıftayım, okula gidemiyorum. Online eğitime geçildi, ben ve arkadaşlarım tabletimiz olmadığı için online eğitim alamıyoruz. Vaktimiz sokaklarda oyun oynayarak geçiyor. Tabletim olmadan bu eğitimi almam mümkün değil. Eğer okul açılmayacaksa büyüklerimizden bize tablet sağlamalarını bekliyorum. Okula gitmeyi çok özledim.”

Halime Ün

“Online eğitimi almaktayım ancak yeterli bulmuyorum. Tabletim de var, bağlanıp ders gördüm ama pek sıcak bakmadım bu tarz eğitime. Bence okula gitmeyeceksek eğitimin televizyonlar aracılığıyla verilmesi gerekir. O şekilde daha anlaşılır olacağına inanıyorum. Yüz yüze eğitimi çok özledim, hocalarımız da bizleri özlüyor. O yüzden bir an önce fiziki eğitimi almalıyız. Bu şekilde olmuyor.”