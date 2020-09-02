Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, seçime 40 gün kala 45 yıllık halka hizmet süresinde söylemediği şeylerin, yalanlanmış olmasına karşın ısıtılıp ısıtılıp, tekrarlanmakta olduğunu ifade etti.

Güzelyurt bölgesi muhtarları ile dün gece bir araya gelen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisini ve Kıbrıs Türk halkını tanımayan insanların Türkiye televizyonlarında akıl almaz ithamlarda bulunduğunu dile getirerek, “Yalanları ayıklayarak doğruları kararlılıkla anlatmaya devam edeceğiz” dedi.

45 yıldır belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakanlık, başbakan yardımcılığı ve cumhurbaşkanlığı makamlarında verdiği hizmetlerle Kıbrıs Türk halkı tarafından bilindiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Beni benim halkıma anlatmak için zahmet etmesinler, halkım beni biliyor, ben halkımı biliyorum” dedi.

Her damla su korunmalı

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye’den su temin hattında meydana gelen arızanın ardından, ülkenin su kaynaklarına sahip çıkılması ve susuz kalmamak için su tasarrufuna önem verilmesi yönündeki uyarısının da Türkiye düşmanlığı olarak takdim edilmeye çalışılmasına dikkati çekti.

Konuyu çarpıtıyorlar



Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:“Siz kendi evinizde suyun vanasının ve elektrik şalterinin kendi kontrolünüzde olmasını istemez misiniz? Yan taraftaki evde bir yakınınız bile olsa, vana ve şalter orada olsun der misiniz?Dolayısıyla kaynaklarımıza sahip çıkıp onları geliştirelim, her damla suyumuzu koruyalım; Türkiye’den gelen suya teşekkür edelim, suda da elektrikte de ihtiyaç varsa uygun koşullarda oradan temin edelim ama suyun vanası da elektriğin şalteri de kendi elimizde olsun”“Bu söylenenlerde yanlış olan ne var? Bunda Türkiye düşmanlığı ve Türkiye’yi istememe mi var? Türkiye’ye saldırı bunun neresinde?” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Ersin Tatar’ın konuyu çarpıtarak kendisini Türkiye düşmanı olarak göstermeye çalışmasının doğru olmadığını ifade etti.

Muhtarların önemine de vurgu yaptı

Muhtar ve azaların yerel yönetimlerdeki önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, muhtar ve azaların halka en yakın olan ve halkın dertlerini en iyi bilen kişiler olduğunu anımsatarak hükümetin muhtar ve azalara her zaman yardımcı olması gerektiğini kaydetti.