Tüm alternatifler masaya konacak

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı adayı, Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa'da Mücahit Komutanları Derneği ve Gaziler Derneği'ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, üyelerin ilgisine ve konukseverliğine teşekkür eden Ersin Tatar, “Sizlerin mücadelesini taçlandırmak, KKTC'yi en iyi şekilde yönetmek, KKTC’nin gelişmesi yücelmesi için çalışıyoruz” dedi.

“Cumhurbaşkanlığı makamındaki” Akıncı'nın bu konularda farklı baktığını; “önceliğinin KKTC olmadığını, hala sadece federal çözümden söz ettiğini” savunan Tatar, “ Biz ise alternatifleri de masaya koyarak yeni ve proaktif bir siyaset diyoruz. Elbette Anavatan Türkiye ile de uyum içinde bir süreç istiyoruz” dedi.

Ekonomik sıkıntılara rağmen, Türkiye'nin destekleriyle Kıbrıslı Türklerin, bu topraklardaki bekasının en önemli unsur olduğunu vurgulayan Tatar, “Eldeki imkanları adil paylaşarak, insanımıza en iyisini sunmak esastır” diye konuştu.



Tatar, Kıbrıslı Türklerin bağımsızlığını dünyaya en iyi şekilde anlatabilmek, hür irade ve onurlu yaşam için Cumhurbaşkanlığı'na aday olduğunu belirtti.

Tatlısu’da bölge toplantısı

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, bölge toplantıları kapsamında Tatlısu’daydı. Tatar, Tatlısu’daki toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmelere bakıldığında KKTC’nin güçlenmesinin önemli olduğunu söyledi ve “KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesi her geçen gün bölge için de önem kazanmıştır. Bölge şekillenirken güçlü bir KKTC'ye ihtiyaç vardır” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının paylaşıma dayalı bir modeli kabul etmediğini söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı İsviçre’de yer alan zirvede büyük hatalar yapmakla suçladı.

Tatar, “(Cumhurbaşkanı Akıncı) Siyasi eşitliği alamamış, ama karşılığında Türkiye'nin garantörlüğünü tartışmaya açmıştır. Türkiye'nin mevcudiyetini tartışmaya açmıştır. Bu yanlışlardan dönmek için Cumhurbaşkanlığı Seçimleri önemli bir fırsattır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizler için kırmızı çizgidir. Self determinasyon hakkımızı kullanarak geleceğimizi belirlemek bizim elimizdedir” ifadelerini kullandı.