Raif UZKAN
Başbakanlık Spor Dairesi Müdürlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün organize ettiği “Barışa Kulaç Atıyoruz” etkinliği dün Girne Turizm Limanı’nda yapıldı.
Dünya Barış Günü etkinlikleri çerçevesinde saat 17.00’de gerçekleşen etkinliğe, Başbakan Ersin Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren ve Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.
Başbakan Tatar, etkinliğin startını vermesinin ardından yaptığı konuşmada, sporcuları kutlayıp başarı diledi ve Akdeniz’in siyasi ve stratejik olarak ısınan ortamında söz konusu etkinlikle dünyaya bir mesaj verilmiş olacağını belirtti.
Burada ayrıca konuk ekip tarafından Başbakan Tatar’a bir de plaket sunuldu.