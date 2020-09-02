Bu durum endişe verici

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, girişimciliğin tüm dünyada en temel konulardan biri olduğuna dikkati çekerek, gençlerin önünün açılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte Girne Gençlik Gelişim Merkezi’ni (GİGEM) ziyaret etti.

Verilen bilgiye göre, ziyarette konuşan Erhürman, resmi verilere göre gençlerde işsizlik oranının yüzde 20 olduğunu, bu rakama göç edenlerle gizli işsizlerin dahil olmadığını belirtti.

Birçok gencin geçinebilmek için ailelerinden destek gördüğünü söyleyen Erhürman, “Gençler evleniyor, düğünlerini anneleri babaları yapıyor, arabalarını onlar alıyor. Bu durum endişe vericidir, sürdürülemezdir. 10 yıl sonra bu işlemeyecek ve gençlerin göçü daha da yoğunlaşabilecek” dedi.



Turizm meslek yüksek okullarının yaygınlaştırılıp teşvik edilebileceğine, buradan mezun erkeklerin askerlik sürelerinin biraz daha kısaltılabileceğine vurgu yapan Erhürman, mesleği olmayan gençlerin, mesleki teknik alanlara kaydırılabileceğine değindi.

Yeni girişimleri teşvik etmeliyiz

Kamu alanının bir tür ‘gizli işsizlik alanı’ olduğunu, iyi eğitim alıp da kamuya girenlerin çok da tatmin olmadığını, bürokrasinin bir süre sonra boğmaya başladığını söyleyen Erhürman, “Girişimcilik projelerinin doğru yerlere oturtulup teşvikler ve kredilerle desteklenmesi ve gençlerin burada yeni girişimlerin içinde olması sağlanmalı, güçlerini birleştirmeleri teşvik edilmeli, buna kaynak ayrılmalı” dedi.

Kırsal kesim arazilerine de değinen Erhürman, birçok köyde boşta kalan arazilerin o köyün gençlerine dağıtıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı planlamada öncülük etmeli

Ülke yönetiminde planlamanın önemine değinen CTP lideri Erhürman, bunun da ancak istikrarlı hükümetlerle olabileceğini söyledi.

“Hükümetler yapamıyorsa bunu, değişmeyen bir modeli oluşturmamız gerekiyor” diyen Erhürman, kesintisiz beş yıllık görev süresine sahip Cumhurbaşkanlığı’nın bu konuda da önemli bir rol üstlenebileceğine vurgu yaptı.