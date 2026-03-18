Gündem savaş ve üsler

Birleşik Krallık Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty, devam eden İran savaşı ve İngiliz üslerindeki durumu görüşmek üzere bugün Güney Kıbrıs'a gid iyor.

Rum Haber Ajansı Doughty'nin öğleden sonra Baf Havaalanına ineceğini, ardından İngiliz Ağrotur hava üssünü ziyaret edeceğini ve daha sonra Rum Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos, Rum Meclis Başkanı Annita Demetriou ve Akel lideri Stefanos Stefanou ile görüşmek üzere Güney Lefkoşa'ya gideceğini bildirdi.

Doughty, İngiliz parlamentosuna yaptığı açıklamada, 2 Mart'ta Ağrotur üssüne İran yapımı bir insansız hava aracının düşmesi ve Ortadoğu'daki çatışmaların devam etmesi ışığında Kombos ile "düzenli temas halinde" olduğunu söylemişti.

Kendisi, bu ay adayı ziyaret eden ikinci İngiliz hükümet bakanı olacak; Savunma Bakanı John Healey de 5 Mart'ta Kıbrıslı mevkidaşı Vasilis Palmas ile görüşmek ve Ağrotur 'u ziyaret etmek üzere adaya gelmişti.