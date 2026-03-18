Öncelik halkın güvenliği

Rum Hükümet sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki durumun ve bunun yakıt ve enerji fiyatlarına etkisinin sürekli olarak izlendiğini söyledi.

Rum Başkanlık Sarayı’nda düzenlenen basın toplantısında Letimbiotis, kararların hem Güney Kıbrıs'taki etkilere hem de bölgesel krizin daha geniş küresel etkisine ve süresine bağlı olacağını söyledi.

Son bilgilere göre, Güney Kıbrıs'ta kurşunsuz 95 oktan benzinin fiyatının şu anda Avrupa Birliği'ndeki en düşük ikinci fiyat seviyesindeyken, dizel fiyatının ise en düşük dördüncü sırada yer aldığını kaydeden Letimbiotis, indirimli KDV önlemlerinin 1 Nisan'dan sonra da uzatılması olasılığına ilişkin olarak maliye ve enerji bakanlıklarında değerlendirmelerin devam ettiğini ve konuyla ilgili duyuruların zamanı geldiğinde yapılacağını söyledi.

Letimbiotis, Güney Kıbrıs'ın güçlü mali marjlarına ve sağlam ekonomik temeline vurgu yaparak, hükümetin zor zamanlarda vatandaşları destekleyebildiğini belirterek, turizmi etkileyen yanıltıcı iletişimlere ilişkin eleştirilere de yanıt olarak, ülkede normal durumun hakim olduğunu ve Güney Kıbrıs'taki güvenlik ve istikrar için Avrupalı ortaklardan gelen pratik desteği takdir ettiğini belirtti.

Letimbiotis, başlangıçta birçok havayolunun uçuş programları etkilenmiş olsa da, krizin merkez üssü olan eyaletler dışında büyük çoğunluğunun şu anda normale döndüğünü duyurdu ve Güney Kıbrıs’ın, önde gelen bir turizm destinasyonu olduğunu ve hükümetin önceliğinin halkın güvenliği olduğunu kaydetti.