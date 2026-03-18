KKTC’de uyuşturucudan yakalanıp 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Rum vatandaşı Valeri Tarapai’nin, Güney Kıbrıs’ta milletvekili adayı olması tartışma yarattı. Avrupa Parlamentosu milletvekili Fidias Panayiotou’nun partisinden aday olan Tarapai, muhalefet partilerinin tepkisini çekti. Tarapai’nin geçmişteki hapis cezası, adaylığı tartışma konusu yaparken, kendisi gençlik hatası olarak nitelendirdiği olayla ilgili şeffaf olduğunu vurguladı.

Tarapai, Philenews’e yaptığı açıklamada, olayın gerçekleştiği dönemde 20 yaşında olduğunu ve şimdi neredeyse 30 yaşına gelerek değiştiğini belirtti. “Olay olduğunda aynı kişi değildim” diyen Tarapai, KKTC’de 3 yıl hapis cezası aldığını ancak iyi halden dolayı 2 yıl sonra tahliye edildiğini kaydetti.

Haberlere göre Tarapai, 170 gram esrar, bir uyuşturucu işleme cihazı ve uyuşturucu satışından elde edilen 700 euro ile birlikte tutuklanmıştı. Tarapai ve bir başka kişi, KKTC’de toplam 236 gram esrar ithal ettiklerini itiraf etmişti. Bunun sonucunda mahkeme tarafından üç yıl hapis cezası verilmişti.

Tarapai, yaşanan olayın kendisine karşı haksızlık olduğunu savunarak, “Olay olduğunda 20 yaşındaydım, şimdi neredeyse 30 yaşındayım. Gelişiyoruz, aynı kişi değilim. Amacım, siyasete atılarak daha iyi bir gelecek yaratmak ve depresyon yaşayan gençleri korumaktır” dedi.