Ankara’ya mesaj

Brüksel’de gerçekleştirdiği temasları tamamlayan DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda çerçeve dışına çıkılmayacağını söyledi.

Fileleftheros gazetesine göre; Neofitu, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorununa ilişkin tutumunun net olduğunu belirtti.Brüksel temaslarından AB’nin üzerinde anlaşmaya varılan çerçeve dışındaki bir çözümü kabul etmediği sonucunu elde ettiğini söyleyen Neofitu, Brüksel’deki dostlarından çerçeve dışındaki çözümün görüşülemeyeceği ve hiçbir zaman kabul edilemeyeceği mesajını aldıklarını kaydetti.Neofitu, kendisinin de Cenevre’de elde edilebilecek olumlu bir gelişmenin, AB-Türkiye gündemine yardımcı olacağı mesajını verdiğini ifade etti.Gazete, aynı haberinin içerisinde Neofitu’nun, Brüksel’de Avrupa Halk Partisi’ni ziyaret etmesinden bir gün sonra Avrupa Halk Partisi’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “net mesaj” gönderdiğini yazdı.

Weber Türkiye’ye tepkili

Habere göre, Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, Neofitu ile gerçekleştirdiği görüşmede de üstünde durulan, “Türkiye’deki insan hakları ihlalleri, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’a karşı tehditler” gibi konulardan bahsetti.

Alithia gazetesi de ilgili haberi “Brüksel’de Averof’un Ziyaretinin Ardından Avrupa Halk Partisinde Erdoğan’a Sert Mesaj” başlığıyla aktardı. Gazete, Neofitu’nun Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber ve Genel Sekreter Antonio Lopez-Isturiz White ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Avrupa Halk Partisi’nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sert mesajlar gönderdiğini yazdı.