Ailesi çok üzüldü

Suna ERDEN

Son günlerde hırsızlık olaylarına mezar soygunculuğu da eklendi. Lefkoşa Mezarlığı’nda çelenk, çiçek hırsızlığı yapılırken, İslamoğlu ailesi de soyguncuların hedefi oldu. Kıbrıs Türk basınının emekçilerinden Ahmet İslamoğlu’nun 2019 yılında vefat eden eşi olan Bahire İslamoğlu’nun mezarında bırakılan çiçekler çalındı.

Sadece İslamoğlu ailesinin değil, başka kişilerin mezarlarının soyulduğu; çiçeklerin, çelenklerin çalındığı belirtildi.



Diyalog’a ulaşan aile bireyleri hem şaşkınlık hem de üzüntü duyduklarını belirterek şunları söyledi:Üç gün önce acısını hala unutamadığımız aile ferdimiz Bahire İslamoğlu’nun mezarına çiçek bıraktık. Bir gün önce mezarı ziyarete gittiğimizde büyük bir şok yaşadık. Mezara bıraktığımız çiçekleri çalmışlar. Mezarı talan edip bırakmışlar. Bu manzarayı görünce acımız ikiye katlandı. Büyük bir şok yaşadık. Üstelik Ramazan ayı gibi kutsal bir ayda böyle bir olayla karşılaşmamız üzüntümüzü artırdı. Biz yakınımızı kaybetmenin acını hala yaşarken, duygusuz, vicdansız, saygısız kişi veya kişiler mezarı soydu. Sadece biz yaşamadık. Mezarlıkta zaman zaman çelenklerin ve çiçeklerin çalındığını duyuyoruz. Başka acılı aileler de bunu yaşıyor. Yetkililer bu konuya eğilmeli ve bu hırsızlıkların önüne geçmelidir.“Bugün çiçek yarın mezar taşı veya mermerleri çalarlar” diyen aile yakınları, Lefkoşa Mezarlığı’nın her köşesini izleyen güvenlik kameralarının konulmasını; hem gece hem de gündüz hizmet verecek bekçi istihdamlarının yapılması gerektiğini söyledi.