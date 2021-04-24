‘Barışa katkısı büyük’

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı televizyon programında, “Kıbrıs’ta sağcısından solcusuna fark etmeksizin herkesin çözüm istediğini” savundu.

Erhürman, Kıbrıs sorununun çözümünde şu anda farklı bir yola girildiğini, bu farklı yolun hiçbir sonuç getirmeyeceğini ve bunun da hemen hemen tüm kesimlerce kabul edildiğini belirterek, CTP’nin çözüm istediğini ve çözümün nasıl olacağını bildiklerini kaydetti.

CTP’nin 50 yıllık ömrünün büyük bir kısmını Kıbrıs sorununun çözüm politikalarıyla geçirdiğini belirten Erhürman, bu konuda bilgi yarıştırmanın doğru olmadığını, 50 yıldır CTP’nin neler yaptığını halkın bildiğini ifade etti.

CTP lideri Turfan Erhürman, şu anki koşulların içeride ve dışarıda “sürdürülebilir olmadığını” ifade ederek, “Sürdürüldükçe de bize çok şeyler kaybettiriyor” dedi.

Kıbrıslı Rumların da “fena halde çözüme ihtiyacı olduğunu” savunan Erhürman, “Hem Kıbrıslı Rumların, hem Kıbrıslı Türklerin, aslında Doğu Akdeniz’in çözüme ihtiyacı var. Çözüm, barış dediğimiz sürece ciddi katkı koyacak” dedi.



Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçiminin; adayların Kıbrıs sorununa ilişkin çözüm formülleri üzerinden halkın yaptığı tercihler ile gerçekleştirilmiş bir seçim olmadığını ileri sürerek, seçim ortamının bir cepheleşme ortamı olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın seçimi kazanmasının nedeninin de “iki devletlilik söylemleri” olmadığını söyledi.CTP lideri Erhürman, Kıbrıslı Türklerin masaya iki devletlilik ve eşit egemenlik gibi tezleri koyduğunu ifade ederek, “‘Eşit egemenliğe dayanan, iki devletli çözüm’ dediniz. Bu çözüme müzakereler yoluyla ulaşacağınızı da söylediniz. Muhatabınız başta olmak üzere ve onun dışındaki bütün etken faktörlerin, en azından bir kısmının sizin tezinize sıcak bakması lazım” diye konuştu.

Anastasiadis, iki devletliliği nasıl kabul edecek?

Federasyonu istemeyen Anastasiadis’in, iki devletliliği nasıl kabul edeceğini de soran Erhürman, CTP’nin sonuç odaklı, takvimi olacak olan bir süreçte müzakere masasına oturmayı savunduklarını hatırlattı ve ekledi:

“Müzakerelerin de ömrü belli olacak. O müzakereden de sonuç alınmadığı takdirde, ne olacağını da BM ile konuşacağız. Her şeyi bileceğiz. Bunların hepsini de BM Genel Sekreteri Guterres söylemişti” dedi.

Tufan Erhürman, Anastasiadis’in yerinde kendisi olsa, Cenevre’ye “koştura koştura gideceğini” söyledi.