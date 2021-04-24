Kuzeyde 93, güneyde 889 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 93, Güney Kıbrıs’ta 889 yeni

Covid-19 vakası tespit edildi, bir kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada son 24 saatte yapılan toplam 8 bin 164 test sonucunda 70’i yerel 93 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

2 kişinin hava yoluyla ülkeye geldiği, 21 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğu ve bu süre içinde gözetim altında olduğu belirtildi.

Vakaların 33'ü Lefkoşa, 10'u Gazimağusa, 23'ü Girne, 2'si Güzelyurt ve 2'si Lefke bölgesinden.

İkamet yerlerine göre vakaların dağılımı şöyle: Lefkoşa Merkez 5, Düzova 1, Dumlupınar 1, Göçmenköy 3, Alayköy 3, Gönyeli 1, Kumsal 1, Taşkınköy 3, Hamitköy 2, Ortaköy 3, Dereboyu 2, Surlariçi 2, Değirmenlik 1, Marmara 1, K.Kaymaklı 3, Çağlayan 1; Girne Merkez 13, Alsancak 2, Çatalköy 2, Karaoğlanoğlu 2, Taşkent 1, Karakum 1, Lapta 1, Yukarı Girne 1; Gazimağusa Merkez 2, Sakarya 1, Çınarlı Köyü 1, Tuzla 1, Maraş 1, Yeniboğaziçi 2, Karakol 1, Akova 1; Güzelyurt Merkez 2;



Lefke Merkez 2.Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 503; son 24 saatte takibi sonlandırılan bileklik sayısı 33; takip edilen bileklik sayısı bin 262; takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 366.

Güneyde yine can kaybı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 889 yeni Covid-19 vakası tespit edildi. 85 yaşında 1 kişi hayatını kaybetti.

Rum haber kaynaklarına göre, gerçekleştirilen 66 bin 634 testle belirlenen yeni vakalarla toplam vaka sayısı 60 bin 681'e yükseldi.

Hayatını kaybeden kişinin 85 yaşında aşı geçmişi olmayan bir erkek olduğu belirtildi.

Salgından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 297'ye yükseldi.