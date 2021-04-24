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330 bin antijen, 250 bin PCR test kiti alınacak

Maliyeti 730 bin dolar

330 bin antijen, 250 bin PCR test kiti alınacak
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Bakanlar Kurulu, 330 bin adet Coronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, 7 milyon 750 bin TL karşılığında, 330 bin adet Coronavirüs antijen test kiti ve setlerinin alınması kararı aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 730 bin dolar karşılığında, 250 bin adet PCR test kiti alınacak.

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Kararda, antijen test kiti ve setlerinin, Coronavirüs "Genel Salgın Hastalık" kapsamında halka verilmekte olan sağlık hizmetlerinin yeterliliğinin ve devamlılığının sağlanabilmesi ve toplum taraması ile açılım programı sürecinde sektör taramaları için gereksinim duyulup ivedilikle temin edilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.
Test kitlerinin Türkiye’den alımı için Sağlık Bakanlığı'nın yetkili kılındığı belirtildi.
Ödemenin ise Türkiye Sağlık Bakanlığı Kuruluşu ile Sağlık Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi altındaki "Coronavirüs ile Mücadele Projesi" hesabına mahsuben yapılacağı aktarıldı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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