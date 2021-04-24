En büyük bayram

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Çocuk Merkezi’nde kreş hizmeti alan çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı şarkılarla ve oyunlarla kutladı.

Verilen bilgiye göre, çocukların 23 Nisan şarkısını hep beraber söylediği, palyaço ve arkadaşı Sünger Bob’un katılımıyla farklı oyunlarla eğlendiği, yüz boyama ekibi tarafından çocukların yüzlerinin boyandığı kutlamaya LTB Başkanı Mehmet Harmancı da katılarak miniklerin neşesine ortak oldu.

Ülkedeki pandemi koşullarından dolayı ailelerin yer almadığı kutlamada her yeri balonlarla süslenen, farklı oyun aletleri kurulan ve müzikler eşliğinde çocukların oyunlar oynadığı LTB El Ele Çocuk Merkezi adeta bir festival alanını andırdı.

Gloria Jean’s Coffees, LTB Meclis üyesi Umut Öksüz ve Hasan Vatansever’in katkı koyduğu etkinlikte çocuklara kek ve dondurma ikramı da yapıldı.

Girne’de renkli şehir turu

Girne Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Açıklamaya göre, Girne Belediyesi’nin rengarenk balonlar ve şekerci dükkanı konseptiyle süslediği araç ve tren, Girne’deki sokaklardan geçerek, balkonlarda bekleyen çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de tura katılarak çocukları selamladı.

Sosyal İşler Şubesi personeli ve Girne Belediyesi Çocuk Meclisi’nden çocuklar, neşeli kostümler giyerek, renkli şekerler ve renkli maskeler dağıttı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. Yıldönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yılda salgın nedeniyle evlerde kutlandığını anımsatarak, Girne ve bağlı köylerde 23 Nisan şarkıları eşliğinde şehir turu yaptıklarını kaydetti.

Güzelyurt’ta sade tören

Güzelyurt'ta 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 101. Yıldönümü münasebetiyle tören düzenlendi.

Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar'ın da katıldı.

Karavezirler: Atatürk’ü şükranla anıyoruz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla, Değirmenlik Atatürk Büstü önünde gerçekleşen törenle kutlandı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Başkan Ali Karavezirler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildiğini anımsatarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve şükranla andı.

İskele’de tören düzenlendi

İskele’de de 23 Nisan coşkusu yaşandı. Gün dolayısıyla İskele’de Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler sunuldu. Bir dakikalık saygı duruşunun ardından ise İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Mehmetçik köyünde de 23 Nisan dolayısıyla tören düzenlendi. Törende Atatürk Büstüne çelenk konuldu.

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23 Nisan Bayramı dolayısıyla Akçay’da çocuklara hediye dağıtıldı

Hepsi çok mutlu oldu

Güzelyurt’a bağlı Akçay köyünde 23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları dün sabah Atatürk Büstüne çelenk konulmasıyla başladı. Çocuklar, Atatürk’ün büstüne çelenk koyup, saygı duruşunda bulundu. 23 Nisan kutlamaları çocuklara hediye dağıtımı ile devam etti. Akçay Muhtarlığı, boyama kitabı, oyuncak ve çeşitli hediyelerden oluşan paketleri çocuklara verdi.