23 Nisan her zaman kutlanacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Atatürk ilkelerinin temel alındığı KKTC’nin korunması, yaşatılması, güzel ülkemizin her alanda gelişmesi için bize düşen görev çok çalışmaktır” dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 101’inci yıl dönümü nedeniyle dün BRT ekranlarından ulusa seslenen Amcaoğlu, Kıbrıslı Türklerin dün olduğu gibi bugün de, gelecekte de 23 Nisan’ı kutlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Özgürlük ve barışın hakim olduğu topraklarda her dilden, her renkten, her dinden çocuklarla birlikte olmaktan bugün olduğu gibi yarın da onur ve gurur duymaya devam edeceğiz” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı.

“Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu”

Bakan Amcaoğlu, konuşmasında şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk milletinin iradesini temsilen, Türkiye Büyük Millet Meclisini açışının 101. yıl dönümünü her yıl olduğu gibi büyük bir heyecanla kutluyoruz.



23 Nisan 1920’de Ankara’da yakılan bağımsızlık meşalesi, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlattı. O günden bu güne geçen 101 yıllık sürede, Türkiye Cumhuriyeti dev bir çınar oldu.Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık ve cumhuriyet fikrinden esinlenen Kıbrıs Türkü de, büyük acılar çektiği ulusal direniş ve varoluş mücadelesini, 1983 yılının 15 Kasım’ında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilanıyla taçlandırdı.Geleceğin teminatı olan sevgili çocuklarımız; unutmayın ki, Mustafa Kemal Atatürk, ‘Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak olan sizlersiniz’ diyerek sizlere duyduğu güveni ifade etmiştir.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm dünyada çocuklara armağan edilmiş ilk ve tek bayramdır…”

Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı’nda düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Şefik, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anamuhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Armağan Candan, diğer üst düzey askeri yetkililer, dernek kurum ve kuruluş temsilcileri yer aldı.

Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasının ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.