Cenevre öncesi Tatar’a moral

Cenevre’de gerçekleşecek 5+BM formatındaki gayri resmi görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret eden çeşitli sivil toplum örgütü ve dernekler, Tatar’ın savunduğu, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğini öngören çözüm modeline destek beyan etti

Verilen bilgiye göre, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıp, yâd ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlandığı bu özel günde çeşitli dernek ve örgütlerin verdiği destekten duyduğu büyük mutluluğu ifade etti.

Türkiye ile tam bir eylem ve fikir birlikteliği içerisinde, egemen eşitlik temelinde, yan yana yaşayan iki bağımsız devletin iş birliğinin savunulmasının ulusal davanın yürütülmesinde önemli bir adım atıldığının altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Cenevre’ye, bu anlayışın tüm dünyaya duyurulması amacıyla gidileceğini kaydetti.

“Pazartesi, Erdoğan ile görüşüp…”

Pazartesi öğleden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmede yapılacak son rötuşlarla Cenevre’de Kıbrıs Türk halkının bekasının büyük bir tutarlılıkla savunulacağını belirterek “1974 öncesine asla dönülmeyecektir” dedi.

Hangi örgüt ve dernekler destek veriyor?

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın savunduğu, egemen eşitlik temelinde iki devletin iş birliği öngören çözüm modeline destek beyan eden örgüt ve dernekler şunlar:



“TMT Mücahitler Derneği, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Emekli Subaylar Derneği, Emekli Astsubaylar Derneği, Erenköy Mücahitler Derneği, Emekli Mücahitler Derneği, Kıbrıs Türk Barış Harekatı, Gaziler Derneği, Mücahit Komutanları Derneği, Sönmezliler Ocağı, Milli Konsey, Ulusal Halk Hareketi, Gazeteciler Cemiyeti, Basın Konseyi, Parlamenterler Birliği, Polis Emeklileri Derneği ve Tüketiciler Derneği.”

Tatar’dan AB’ye çağrı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Annan Planı ile ilgili referandumun 17. yıldönümünde yaptığı açıklamada, AB ile diğer ülkelere verdikleri sözleri hatırlatarak, yerine getirme çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, “AB’nin çözümsüzlüğe oynayan Rum-Yunan ikilisini desteklemekten vazgeçmeye” de çağırdı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre; Tatar açıklamasını şöyle tamamladı:

Annan Planı ile ilgili 24 Nisan referandumunun 17. yıldönümünden hemen sonra, 27-29 Nisan tarihinde Cenevre’de gayri resmi 5+BM toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıda da, iki egemen eşit devletin işbirliğine dayalı çözüm önerimizi masaya koyacağız ve Kıbrıs ile bölgenin yararına olan bu önerimizden asla geri adım atmayacağız.

Yıllardan beri görüşülen federasyona dayalı çözümün gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, özellikle Annan Planı referandumu ve Crans Montana’da bir kez daha gözler önüne serilirken, AB’den temennimiz; çözümsüzlüğe oynayan Rum-Yunan ikilisini desteklemekten vazgeçmesi ve 24 Nisan 2004 referandum sürecinde halkımıza verdiği sözleri yerine getirmesidir.”