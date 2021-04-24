Güney Kıbrıs'ta bugün 31 sefer var

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in başkanlığında toplanan Rum Bakanlar Kurulu, son günlerde rekor artış gösteren Corona vakalarının önüne geçilmesi için, iki haftalık tam kapanma kararı aldı.

Ancak Rum hükümeti uçuşları ve turizm faaliyetlerini serbest bıraktı. Larnaka Havaalanı’na bugün 28, Baf’a ise 3 uçağın ineceği belirtilirken, en yoğun uçuşların Yunanistan ve Rusya’dan yapıldığı kaydedildi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun 26 Nisan Pazartesi günü sabah saat 05.00 ile 9 Mayıs Pazar gece yarısına kadar aldığı tam kapanma kararı Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannu tarafından açıklandı.

Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez, 8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecek.

Güney Kıbrıs'ta, vaka artışından dolayı bir dizi yeni karar alındı. Rum haber kaynakları, alınan başlıca kararları kısaca şöyle özetledi:

Güney Kıbrıs genelinde akşam 9’dan sabah 5’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak. İş yerlerine gidiş gelişler ile acil durumlar için tıp merkezi, hastane, eczane veya veterinere gidiş gelişler bu yasaktan hariç olacak.

Kişiler gün içerisinde yalnızca bir kez 8998’e mesaj göndererek dışarı çıkabilecekler.

İç veya dış mekanda, özel veya kamusal alanlardan bağımsız olarak, toplantılar aynı zamanda halka açık ve sosyal etkinler yasak olacak.



Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 10:36

Yalnızca Paskalya Pazarının kutlanacağı 2 Mayıs Pazar günü evlerde daimi olarak ikamet edenlere ek olarak, yalnızca iki aileden ve evdeki toplam kişi sayısı çocuklar dahil 10’u geçmeyecek şekilde toplanılabilecek.Dini alanlarda yapılacak olan ibadetler insanların katılımı olmadan yapılacak.Düğün, vaftiz ve cenaze gibi dini etkinlikler en fazla 10 kişinin katılımıyla yapılacak.Kararnameyle belirlenecek elzem ve diğer servisler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında personelin en az yüzde 20’si uzaktan çalışacak.Tüm yeme içme yerlerinin çalışmaları evlere servis ve take away hizmetleri haricinde askıya alınıyor. Akşam saat 9’dan sonra yalnızca evlere servise izin verilecek.Yiyecek ve gıda perakendecileri ile temel ürünlerin satışını yapan perakendeciler hariç, tüm perakende satış yapan işletmelerin faaliyetleri askıya alınıyor.Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin faaliyetleri askıya alınırken, spor salonları, dans okulları ve diğer spor okullarının faaliyetlerine de ara veriliyor.