‘Cenevre'de yaratıcı olun’

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi beş taraflı konferans için önümüzdeki hafta Cenevre’de bulunacaklardan “yaratıcılık” istediği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “BM Genel Sekreteri Yaratıcılık İstiyor- Herkesin Beş Taraflı Konferansta Kendi Meselelerini Ortaya Koyması İçin Masa Açık- Başkan İyi Hazırlanmış” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, BM Genel Sekreterinin gayri resmi beşli konferans için önümüzdeki günlerde Cenevre’de yapılacak toplantıya katılacaklardan “yaratıcılık” beklediği kaydedildi. Genel sekreterin, hedeflenen şeyin tarafların kalıcı bir çözümü müzakere etmeleri için zemin olup olmadığının ortaya çıkması olduğunu akıllarında tutmalarını istediği belirtildi.

Guterres’in Sözcüsü Stephan Dujarric’in, BM Genel Sekreteri Guterres’in 27-29 Nisan tarihlerinde yapılacak konferans için Cenevre’ye gideceğini resmen açıkladığını yazan gazete, Dujarric’in, Guterres’in taraflara yönelik herhangi bir mesajı olup olmadığı sorusuna “Guterres’in amacının tarafların kalıcı bir çözümü müzakere etmesi için ortak bir zemin olup olmadığını tayin etmek olduğu” yanıtını verdiğini iletti.

Dujarric “tarafların bu gayri resmi görüşmeye yaratıcılıkla gelmelerini umduklarını” da dile getirdi.



BM’nin yaklaşımının, müdahil tarafların BM Genel Sekreteriyle olan görüşmelerinde çıkmazın aşılmasına yardımcı olacağını düşündükleri fikirleri ortaya koymalarına izin verdiğini yazan gazete, BM açısından Cenevre görüşmesinin “nerede bulunduğumuzu ve nereye gitmek istediğimizi görmeyi amaçladığını” belirtti.Haberde, Guterres’in, ortak hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda beş tarafın tezlerini dinlemeye hazır olduğunu ve Cenevre’ye de bu amaçla dinlemeye gideceğini ifade edildi.

Fotiu’nun açıklaması

Haberin “Başkan İyi Hazırlanmış” ara başlığıyla verilen kısmında ise, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun internet üzerinden katıldığı bir görüşmede yaptığı açıklamaya yer verildi. Fotiu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Rum tarafının, “kötümser tablo bozularak, durumların olumlu yönde ilerlemesi umudu” ve “Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanması arzusuyla” konferansa hazırlandıklarını söyledi.

Fotiu açıklamasında “ne yazık ki diğer taraftan gelen mesajların umut verici olmadığını” da iddia etti.

Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021, 10:54