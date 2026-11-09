‘Zamanı geldi’

Hristodulidis, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerinin kapatılmasına yönelik mesaj verdi

‘Zamanı geldi’

   Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs'ta bulunan "İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmesi" çağrısında bulunarak, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini savundu.

   Rum Başkanlık Sarayı'nda İngiliz gazetesi The Observer'a değerlendirmelerde bulunan GKRY lideri Hristodulidis, 1960'ta Kıbrıs'ın bağımsızlığıyla ilgili düzenlemeler kapsamında kurulan İngiliz üslerinin statüsünün gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.
   Üslerle ilgili ifadelerinin "İngiliz karşıtı" bir duygu olarak yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Hristodulidis, İngiltere ile bugünkü ilişkilerinin 1960'lı yıllardan farklı olduğunu belirtti.
   Hristodulidis, İngiliz hükümetinin üslerin gelecekteki statüsünü görüşme ihtimalini dışlamadığını aktararak, egemen üsler konusunda çeşitli seçeneklerin bulunduğunu ancak bunları Londra'ya saygılarından dolayı kamuoyu önünde tartışmayacaklarını dile getirdi.
   "Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üslerinin sömürgeci mirasına son verilmeli." diyen Hristodulidis, Ağrotur (Akrotiri) ve Dikelya'daki (Dhekelia) İngiliz egemen askeri üslerinin statülerinin yeniden değerlendirilmesinin zamanının geldiğini söyledi.
   Hristodulidis, İngiltere'nin tekrar Avrupa Birliği'ne (AB) dönmesi ihtimalinin tüm Birlik üyelerini memnun edeceğini de kaydederek, bu ülkenin AB'ye olan ihtiyacının, Birliğin İngiltere'ye olan ihtiyacından daha fazla olduğunu ileri sürdü. 

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YORUMLAR
Doğru Söz
Doğru Söz - 2 saat Önce

BRABO

Yakup
Yakup - 2 saat Önce

Dağ’dan Gelen Bağdakini mi kovacak yani ?
Kıbrıs Cumhuriyeti Garantörü İngiltere 1960 yılında Adanin yüzde 97’sini Kıbrıs Cumhuriyetine vermiştir ‘ Adanin yüzde Üçünü İngiliz Egemen Üsleri olarak Tutmuştur ‘ Şimdilerde ise Güney Kıbrıs Adadaki İngiliz Topraklarını da istiyorumuş
Öncelikle Güney Kıbrıs’ın İngiliz Egemen Topraklarını bir tarafa bırakıp Kuzey Kıbrıs’taki Topraklarini Kurtarabilmesi gerekmiyor mu yani?

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