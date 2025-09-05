Araştırma sonuçları açıklandı

Kamuoyuyla paylaşılan son “Eurobarometre” araştırmasına göre, Kıbrıslı Rumların, özellikle küresel krizler ve güvenlik risklerinden korunma konusunda Avrupa Birliği'ne yüksek düzeyde bir güven duyduğunu gösterdi.

Alithia gazetesi, “Kıbrıslılar AB’den Kalkınma ve Güvenlik Talep Ediyorlar” başlıklı haberin-de, AB’ye katılımın istikrar, güvenlik ve ekonomik kalkınmanın güçlendirilmesi açısından kritik olarak addedildiğini, öte yandan vatandaşların Avrupa kurumsal organları için daha büyük araç-lar ve etkin rol istediklerini de kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ta vatandaşların yüzde 91’inin ekonomik krizlerden ve güvenlik risk-lerinden korunmaları için AB’nin rolünün güçlendirilmesine dair arzularını ifade ettikleri belirti-lirken, 10 AB vatandaşından 9’unun mensup oldukları üye devletleri mevcut küresel problemle-re ortaklaşa çözüm bulmaya çağırdıkları ve bu oranın Güney Kıbrıs’ta ise yüzde 95’e ulaştığı ifade edildi.

Kıbrıslı Rumların yüzde 85’i ile Avrupalıların yüzde 77’sinin AB’nin, hızla değişen bir jeopolitik ortamda pozisyonunu savunması için daha fazla araca ihtiyacı olduğuna inandıkları da belirtildi.

Buna paralel olarak Kıbrıslı Rumların yüzde 91’inin Avrupa Parlamentosu'nun (AP) daha önemli bir rol oynadığını görmek istedikleri de kaydedildi.

Güney Kıbrıs’taki vatandaşların yüzde 46’sının AB’nin, dünyadaki konumunu güçlendirmek için savunma ve güvenliğe odaklanması gerektiğini düşündükleri de ifade edildi.



