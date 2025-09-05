Sokaklar renklendi

Bu yıl 25’incisi düzenlenen Girne Arkın Group Fest 25, dün akşam gerçekleştirilen etkinliklerle kapıları-nı açtı. Festivalin resmi açılışına CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile eşi Nilden Erhürman da katıldı. Açılış, Girne’de Ramadan Cemil Meydanı’nda düzenlenen kortejle başladı. Renkli görüntülere sahne olan kortejde, katılımcılar festivalin coşkusunu şehir merkezinde yaşadı. Açılış programı kapsamında Kordonboyu Atatürk Büstü Sahnesi’nde Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu sahne alarak izleyici-lere görsel bir şölen sundu. Ardından sahneye çıkan “Candy Club on Broadway Show” gösterisi, dans ve müzik performanslarıyla büyük beğeni topladı. Gecenin finalini ise sanatçı Nafiz Dölek gerçekleştir-di. Dölek’in sahne performansı, festival katılımcıları tarafından uzun süre alkışlandı.



