Öncelikli hedefimiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefke İlçesi’nin düzenlediği Lefke Buluşması’na Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte katılan Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte yönetimde istikrarın ve reformların önemine ilişkin açık-lamalarda bulundu.

Üstel, konuşmasına göreve geldikleri ilk günden itibaren belirledikleri hedefleri hatırlatarak başladı. Siyasi istikrarı sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Üstel, “Siyasi istikrarı sağlayacağız ve bu istikrar sayesinde reformları hayata geçireceğiz dedik ve yaptık” dedi. Üstel, istikrarın yokluğunda projelerin hayata geçirilemeyeceğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ilgili tüm makamlarla aynı vizyonu paylaşmanın önemine dikkat çekti.

Halkı vatanına ve KKTC’ye sahip çıkmaya çağıran Üstel, hükümet döneminde icra edilen çalışmaları ayrıntılı şekilde anlattı.

Göreve geldiklerinde hükümet ortaklarıyla tek yumruk olduklarını ve halkın beklediği yasaları Cumhu-riyet Meclisi’nden geçirdiklerini belirten Üstel, icraatlarının popülizme dayalı olmadığını ifade etti. “Biz sözümüzü tuttuk, icraat yaptık. Çiftçimize, hayvancımıza, narenciyecimize bugüne kadar görülmemiş destekler verdik” diyen Üstel, Anavatan Türkiye ile kurulan üst düzey ilişkilerin sağladığı destek saye-sinde bu istikrarı yakaladıklarını söyledi.

Başbakan, gençlerin KKTC’de kalmasını ve göç etmemesini sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştir-diklerini kaydetti. Ayrıca, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Üstel, “Bugün artık da-rılma, gücenme zamanı değildir. Dargınlıkları bir kenara bırakma zamanıdır. Bugün vatanımıza, topra-ğımıza, KKTC’ye sahip çıkma zamanıdır. 19 Ekim’de yapılacak seçimlerde bu siyasi istikrarın devamı sizlerin ellerinde olacak” ifadelerini kullandı.

UBP Seçim Komiteleri oluşturuldu

Üstel’in başkanlığında, ilçe başkanlarının katılımıyla toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda ilçelerde ve genel merkezde görev yapacak seçim komitelerinin oluşturulduğunu duyurdu.

Bu arada UBP Genel Sekreter Vekili ve Grup Başkan Vekili Dr. Ahmet Savaşan, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; “Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda, ilçe başkanlarımız ile bir-likte; bakan, milletvekili, MYK ve PM üyelerimizin de yer aldığı ve yüz elliden fazla kişinin görev üstlen-diği komitelerimiz, MYK onayıyla resmen göreve başlamıştır. Çalışmalarımızı yoğunlaştıracak, bize gü-venenlerin umutlarını asla boşa çıkarmayacağız” dedi.

