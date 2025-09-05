Girne-Güzelyurt anayolunda gece yarısı meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Dikkat-sizlik sonucu meydana gelen kazada 34 yaşındaki araç sürücüsü Hasan Kapıcı hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Hasan Kapıcı ile arkadaşı Ramazan Ender Öztürk’ün 2 Eylül’de tatil amaçlı ülkeye geldikleri, gece saatlerinde ise eğlenmeye çıktıkları öğrenildi.

Kaza, 4 Eylül 2025 tarihinde saat 00.45 sıralarında anayolun 23’üncü ve 24’üncü kilometreleri ara-sında yaşandı. Polis Basın Subaylığından edinilen bilgiye göre; Hasan Kapıcı yönetimindeki ZUN 310 plakalı kiralık araç, Girne istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde ilerlediği sırada yolun sağına geçti. Bu esnada karşı yönden gelen HN22YWY plakalı salon araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Kapıcı’nın yönetimindeki araç yolun kuzey kısmına savrularak dışarıya çıktı ve durdu. Diğer araç ise yolun güney kısmına doğru savruldu, çam ağaçlarına çarptıktan sonra banket dışında durabildi. Kaza sonucu ZUN 310 plakalı aracın sürücüsü Hasan Kapıcı olay yerinde yaşamını yitirdi. Araçta yolcu ola-rak bulunan 34 yaşındaki Ramazan Ender Öztürk ile HN22YWY plakalı aracın sürücüsü yaralandı.

Soruşturma başlatıldı

Yaralı Ramazan Ender Öztürk, ambulansla kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde acil serviste mü-şahede altına alındı. Kazada ağır yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalenin ardından Yakın Doğu Üni-versitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapan polis, kazanın dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirle-di. Kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü, detaylı incelemelerin ardından rapor hazırlanacağı kaydedil-di.



