Top Meclis’te

Bir ayı aşkın süreden beri cezaevinde tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum’un avukatlığını yapan ve iki gün önce Ercan Havaalanı’nda gözaltına alınan Murat Metin Hakkı’nın dün elleri kelepçeli vaziyette mahkemeye çıkarılması sadece hukuk çevrelerinden değil, siyasilerden de tepki gördü. Yapılan açıklamalarda bu uygulamanın değişmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay uygulamayı eleştirerek mevzuatta derhal değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Tatar: İlgili mevzuatta derhal değişiklik yapılmalı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, “Avukat Murat Metin Hakkı’nın mahkemeye çıkarılması sırasında kelepçe takılması, kamuoyunda haklı olarak rahatsızlık yaratmıştır” dedi.

Tatar, “Daha önce Meclis Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunmuş Sayın Sibel Siber hanımefendinin de bizzat yaşadığı benzer tecrübeler, ülkemizde bu konuda uzun zamandır tutarlı ve net olarak tanımlanmış bir uygulama bulunmadığını ortaya koymaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, masumiyet karinesinden, yani suçluluğu kesin olarak kanıtlanana kadar herkesin masum kabul edilmesi ilkesinden hareketle, mevzuatın öngördüğü zorunlu haller dışında kelepçe kullanılmamasının, halkın da beklentisi olduğunu belirtti.

Devletin itibarına zarar veren bu görüntülerin, hukuk devleti anlayışına da uygun olmadığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Mahkemeye çıkarılacak kişilere kelepçe uygulanmasının hangi koşullarda zorunlu olacağına ilişkin ilgili mevzuatta derhal değişiklik yapılarak, açık, şeffaf ve istikrarlı kuralların bir an önce hayata geçirilmesi gereklidir. Böylesine bir adım, insan haklarına saygının somut göstergesi olacak hem de Halkımızın adalete olan güvenini pekiştirecektir” ifadelerini kullandı.

Özerdağ: Açık kurallar hayata geçirilmeli

Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Avukat Murat Metin Hakkı’nın elleri kelepçeli olarak mahkemeye getirilmesine sert tepki gösterdi. Özerdağ, bu uygulamanın hukuk çevrelerinde ve toplumda yarattığı mağduriyetlerin halen devam ettiğini, mevcut uygulamada bir istikrarın bulunmadığını vurguladı.

Yazılı açıklama yapan Özerdağ, özellikle bir avukatın teminat duruşması için mahkemeye çıkarılırken kelepçelenmesinin, evrensel hukuk ilkelerine aykırı olduğunu ve yıllardır birçok kişinin benzer mağduriyetler yaşadığını belirtti. Özerdağ, masumiyet karinesi esas alınarak, mahkemeye çıkarılacak kişilere zorunlu haller dışında kelepçe takılmaması gerektiğini ve hangi durumlarda kelepçe uygulanacağını net şekilde belirten açık ve şeffaf kuralların bir an önce hayata geçirilmesinin mahkeme olarak beklentileri olduğunu ifade etti.

Bakan Arıklı: Bu ayıp bize yeter

Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Erhan Arıklı, uygulamanın özellikle teminat duruşması için mahkemeye çıkarılan bir hukukçuda yapılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Arıklı, Hakkı’nın bu davadan muhtemelen beraat edeceğini, ancak kelepçe uygulamasının hafızalarda kalacağını ve insanların ömür boyu mahcup edileceğini ifade ederek, “Bu ayıp bize yeter” dedi.

Erhürman: Tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Avukat Murat Metin Hakkı’nın kelepçeli şekilde mahkemeye çıkarılmasını sert bir dille eleştirerek, uygulamanın hiçbir şekilde itibar zedeleme aracına dönüştürülmemesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu maddelere dikkat çekti:

“1. Kelepçe uygulaması asla amacından saptırılmamalı ve kimse için itibar zedeleme aracı olarak kullanılmamalıdır.

2. Kıbrıslı Türk veya Rum, vatandaş olsun veya olmasın, adil yargılanma ilkeleri herkese eşit şekilde uygulanmalıdır.

3. Masumiyet karinesi bir insan hakkıdır; suçluluk mahkeme kararıyla kanıtlanana kadar kimseye suçlu muamelesi yapılamaz.

4. Tutuklama bir tedbirdir, ceza değildir ve hiçbir durumda yargısız cezalandırmaya dönüştürülmemelidir.

5. Hukuka değil siyasi mülahazalara dayalı kararlar verilmesi, toplum algısında ciddi tehlike yaratır.”

Erhürman, tüm kurumların ve devlet yetkililerinin bu ilkelere uyması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs Türk halkı için yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünün vazgeçilmez olduğunu ve ülkede herkesin eşit şekilde hukukun koruması altında bulunması gerektiğini belirtti.

Özersay: Devlete ve adalete zarar veriliyor

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise, Murat Metin Hakkı’nın kelepçeli olarak mahkemeye çıkarılmasını “devlete ve adalete yapılan bir ayıp” olarak nitelendirdi. Özersay, önceki uygulamalara da atıfta bulunarak, “Bu memleketin eski Başbakanı Sibel Siber’i ve birçok saygın doktoru, sanki kaçma ihtimalleri varmış gibi elleri kelepçeli olarak basına göstererek mahkemeye getirdiniz. Sonra bir parti kadın kolu başkanını sabahın erken saatlerinde basından gizleyerek mahkemeye çıkardınız. Şimdi de ülkeye kendi rızasıyla gelen ve kaçmaya çalışmadığı, hiçbir direnç göstermediği açık olan bir avukata aynı muameleyi yapıyorsunuz” dedi.