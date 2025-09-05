‘Yargıya güveniyorum’

Hüseyin ÇİÇEK

Kıbrıslı Rumlarla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ‘Kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ suçlamasıyla önceki gün Ercan Havalimanı’nda tutuklanan Avukat Murat Metin Hakkı elleri kelepçeli bir şekilde dün İskele Mahkemesi’ne çıkarıldı. Hakkı, tutuksuz yargılanmasına karar verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, yargı bağımsızlığına güvendiğini ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bu davalardan zarar görebileceğini söyledi.

Hakkı, bundan sonraki süreçte de gerek Kıbrıslı Rumların, gerekse güneydeki malları için mücadele veren Kıbrıslı Türklerin haklarını savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Mahkeme süreci

Teminat duruşmasına çıkarılan Avukat Murat Metin Hakkı’nın soruşturma süreci mahkeme salonunda aktarıldı. Polis, Hakkı’nın tutuklanmasının, Kalecik köyünde 5 Kıbrıslı Rum’un tutuklanmasıyla bağlantılı yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

Polis, 5 Rum’un aracında bulunan dosyada tapu bilgilerini içeren evrakta bir emlak şirketine ait mühür bulunduğunu, bu mührün daha önce ilgili emlakçının tutuklanmasına yol açtığını aktardı. Polis, yapılan incelemelerde, emlakçının tapu bilgilerini Girne Tapu Dairesi’nde görevli bir tapu memurundan aldığının tespit edildiğini, tapu memurunun da soruşturma kapsamında tutuklanarak teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, emlakçının aldığı bilgileri Murat Metin Hakkı’ya e-posta ile gönderdiğini; Hakkı’nın da bu bilgileri tutuklu bulunan 5 Kıbrıslı Rum sanığa ilettiğini belirtti. Polis, ayrıca, araçta bulunan dosyada MESAM adlı bir şirkete ait onay belgelerinin de yer aldığını, bu belgelerin Hakkı’nın ofisindeki çalışanlar tarafından şirketler mukayyitliğinden temin edilerek Kıbrıslı Rum sanıklara verildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Yunanca belge ele geçirildi

Polis, dosyada Yunanca bir belge bulunduğunu ve tercüme edildiğini, belgelerden elde edilen bilgilerin Kıbrıslı Türkler aleyhine açılacak davalarda kullanılmak üzere toplandığını aktardı. Polis, Hakkı’nın Ercan Havalimanı’nda tutuklandığını, ardından evinde, arabasında ve ofisinde yapılan aramalarda davaya konu benzer evrakların bulunduğunu, bilgisayar, telefon ve iletişim cihazlarına el konulduğunu kaydetti.

Polis, Hakkı’nın soruşturmayı etkileme ihtimalinin bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme; Hakkı’nın yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 200 bin TL nakdi teminat ve 2 kefilin imzalayacağı 500’er bin TL’lik kefalet senedi karşılığında serbest bırakılmasına karar verdi.

Kelepçeyle getirilmem hukukçulara hakarettir

Teminatla serbest bırakılan Hakkı, mahkeme çıkışında açıklamalarda bulundu. Hakkı, ‘kişisel verilerin yasa dışı kullanımı’ iddiasıyla tutuklanmasının uluslararası hukuk açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirterek, bu durumun Taşınmaz Mal Komisyonu’nun güvenilirliğini zayıflattığını ve Kıbrıs Türk tarafının uluslararası alandaki pozisyonunu olumsuz etkilediğini vurguladı. Avukat Hakkı, mahkemeye kelepçeyle getirilmesini hukuk camiasına ve meslektaşlarına hakaret olarak nitelendirdi. Hakkı, Kıbrıslı Rum müvekkillerine ait hakların korunmasının önemine işaret ederek, “Elimdeki bilgiler müvekkillerimin haklarının bir parçasıdır. Hukuk camiası bu konuda birlik içinde olmalıdır” şeklinde konuştu.

Anlımız ak, başımız dik

Hakkı, mahkemeye ve yargı bağımsızlığına güven duyduğunu dile getirerek, ülkeye tutuklanacağını bilerek dönmesinin en büyük sebebinin yargıya olan güveni olduğunu ifade etti. “Mahkemelerimiz yüz akımızdır. Alnımız ak, başımız dik bir şekilde bu mahkemelerdeyiz. Yargı bağımsızlığına güveniyorum” dedi. Hakkı ayrıca, davaların Taşınmaz Mal Komisyonu’nu zayıflatacağını ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne taşınması hâlinde Kıbrıslı Türklerin zor durumda kalabileceğini ifade etti. 5 Kıbrıslı Rum’a ait 5 parsel araziyle ilgili olarak KKTC devletinin şikâyetçi konumunda olduğunu da sözlerine ekledi.



