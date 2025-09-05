‘Kaçak çalıştırıldık’

Ülke genelinde gerçekleştirilen ikamet izinsiz yabancılara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında biri Türkmenistan, 2’si Nijerya ve 6’sı Bangladeş uyruklu toplam 9 kişi daha tespit edildi. Polis ekipleri tarafından tutuklanan zanlılar, Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Bangladeş uyruklu zanlılar, çeşitli iş kollarında kaçak çalıştırıldıklarını iddia ederken, mahkeme soruşturma emri verdi.

Polis, Lefkoşa’da gerçekleştirilen kontrolde, Nijerya uyruklu Princess Sophia Stephan ve 2 yaşındaki kızının ülkede ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, bin 9 gündür kaçak durumda bulunan Stephan ile çocuğunun, deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci Yurdu’nda gözetim altına alındığını açıkladı. Polis, ülkede 430 gündür kaçak yaşam süren Türkmenistan uyruklu Yagshymurat Kurdov’un ise Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek ülkesine geri dönmek istediğini beyan ettiğini açıkladı.

Polis memuru; Bangladeş vatandaşı 6 kişinin ise Gönyeli’de gürültü şikayeti üzerine gidilen apartman dairesinde tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde Anıl Masud’un 466 gün, MD Emon Hossain’in 424 gün, MD Abdulla Al Mamun’un 306 gün, MD Mehedi Hasan Samrat’ın 155 gün, MD Juwel Miah ve MD Sojeb Mir’in ise 136 gündür ülkede kaçak olarak kaldıklarının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlıların herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırıldığını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek, ek tutukluluk talebinde bulundu.

Çeşitli yerlerde kaçak çalıştırıldılar

Mahkemede söz alan bazı Bangladeşli zanlılar, ülkede farklı işyerlerinde kaçak çalıştırıldıklarını ileri sürdü. Zanlılardan biri Lefkoşa’da bir restoranda, bir diğeri ise Girne’de ismini bilmediği bir balık restoranında çalıştırıldığını iddia etti. İki zanlı ise Güzelyurt’ta portakal fabrikasında, bir diğeri ise İskele’de bir oto yıkama servisinde kayıt dışı çalıştırıldığını belirtti.

Bir gün ek tutukluluk kararı veren mahkeme; zanlıların dile getirdiği iddiaların araştırılması ve bahsi geçen işyerlerinin tespit edilerek haklarında da yasal işlem başlatılması için talimat verdi. Mahkeme; soruşturma sonucunu içeren raporun bir ay içinde hazırlanıp mahkemeye sunulmasına da hükmetti.

