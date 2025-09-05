3 bin dolara insan ticareti

Ömer KADİROĞLU

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye yasa dışı yollardan getirilen ve TIR dorsesinde havasızlıktan hayatını kaybeden 35-40 yaşlarındaki kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahsın ölümüyle ilgili Cihangir Kulak-sız ve Emrah Özdemir “insan kaçakçılığı ve tedbirsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlıların söz konusu şahsı Türkiye’nin Mersin ilinden TIR dorsesine yerleş-tirerek 3 bin dolar karşılığında ülkeye getirdiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini almadıklarını belirtti. Şoför Kulaksız’ın ülkeden kaçmaya çalışırken yakalandığını belirten polis, Özdemir’in ise telefonunu kırdığını açıkladı.

Detaylar aktarıldı

Polis, Cihangir Kulaksız’ın 3 Eylül’de Girne Turizm Limanı’ndan TRH 484 plakalı TIR ile ülkeye giriş yaptı-ğını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde, Emrah Özdemir’in aracılığıyla TIR’ın dorsesine Türkiye’nin Mer-sin ilinden aldığı, 35-40 yaşlarında ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeği yerleştirerek 3 bin dolar karşılığında ülkeye getirdiğini itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının KKTC’ye giriş yaptıktan sonra Çatalköy Erdener Market civarında söz konusu şahsı hare-ketsiz şekilde bulduğunu, ardından Emrah Özdemir’in kullandığı kiralık araçla şahsı özel bir hastanenin acil servisine götürerek teslim ettiğini ve oradan ayrıldığını anlattığını söyledi.

Polis, hayatını kaybeden kişinin TIR dorsesinde sıcaktan ve havasızlıktan öldüğünün düşünüldüğünü, kesin sonucun otopsi sonrası belirleneceğini açıkladı. Ölen şahsın doktor tarafından muayene edildiği-ni kaydeden polis, vücudunda herhangi bir darp veya cebir izine rastlanmadığını ifade etti.

Polis, Emrah Özdemir’in Lefkoşa’da tespit edildiğini, şahsı hastaneye bıraktıktan sonra defalarca aranmasına rağmen farklı istikametlere kaçtığını, Cihangir Kulaksız’ın ise ülkeden kaçmak için bilet aldı-ğı sırada polis tarafından yakalandığını söyledi.

Telefonunu üç parçaya ayırdı

Polis, ayrıca, Emrah Özdemir’in cep telefonunu üç parçaya ayırarak kırdığını, Cihangir Kulaksız’ın ise telefonunu attığı yönünde beyan verdiğini ve bu konunun araştırılacağını söyledi. Polis, tahkikatın henüz yeni başladığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntülerinin bulunduğunu belirterek zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, talebi onayladı.



