AB buna ‘dur’ demeli

Ömer KADİROĞLU

Mevlid Kandili nedeniyle dün kamu kurum ve kuruluşlarında resmi tatil uygulanırken, Kuzey Kıbrıs’tan Güney Kıbrıs’a akın oldu. Bu nedenle Lefkoşa’da araçlı geçiş kapısı olan Metehan’da uzun kuyruklar oluştu. Kapıdaki işlemler uzadıkça vatandaşların sinirleri de gerildi. Vatandaşlar, mevcut şerit sayısının yetersizliğine, sınırlı personel sayısına ve yeni sınır kapılarının açılmamasına dikkat çekerek çözüm çağrısı yaparken, polis sorunun güneyden kaynaklandığını bildirdi.

Vatandaşlar ne dedi…?

Ali Altıkat

“Güneye alışveriş yapmaya gidiyorduk ancak saatlerdir bekliyoruz. Orası daha kaliteli diye oradan alışveriş yapıyoruz. Kapıları genişletip daha fazla memur alsalar veya başka noktalardan da araçla geçişler için kapı açsalar Metehan rahatlayacaktır.”

Raziye Yağlı

“Güneye arabanın evraklarını çıkarmak için gidiyorum. Başka yerde olmadığı için mecburen Metehan’a geldim. Kalp krizi geçirdim, stentlerim var, yeni ameliyat oldum ve arabamın da kliması çalışmıyor. Bu sıcakta saatlerdir bekliyorum. Bu insanlara büyük bir işkencedir diye düşünüyorum. Bu kapıdaki yoğunluğun giderilmesi için daha fazla sınır kapısına ihtiyaç vardır ve bu yönde çalışmalar yapılmasını bekliyoruz.”

Yunus Altınçay

“Burada sürekli olarak yoğunluk yaşanıyor ve bunun çözümü aslında var. İlave şeritler, yeni sınır kapıları ve hatta seyrüsefer muayenesi için sadece Metehan’a gelmek yerine tüm kapılarda bu işlemi yapabilsek burası rahatlar.”

Turan Kuruşi

“Böyle bir rezaleti ben hayatımda görmedim. Siyasiler koltuk sevdasına düştüler, insanlar perişan oldu. Esentepe’den yolcu alıp 40 dakikada Metehan’a geldim ancak Metehan çemberinden sınır kapısına 40 dakikadır gidemedim. Bu sorunun çözümü için, ekstra şeritler yapılması ve yeni sınır kapılarının açılması gerekiyor.”

Mehmet Özlüoğlu

“Güneye alışveriş yapmak için gidiyorum. Yeni açılan çemberden sıraya girdim ve ona rağmen bir saati aşkın süredir bekliyorum. Rum tarafının çalışmalar yaparak biraz daha bu işi hızlandırmaları, ayrıca yeni sınır kapılarının açılması buradaki çileyi bitirecektir.”

Ayşe Başel Gökkaya

“Güneyde kimlik işimiz olduğu için gidiyorduk, ancak randevuya muhtemelen yetişemeyeceğiz. Burada 2 saat 45 dakikadır bekliyoruz. Bu yoğunluğun sebebi bence tamamen ekonomiktir. Kuzeydeki pahalılık nedeniyle ekonominin güneye akması, hiç kimsenin artık tatil yapamaması nedeniyle güneye gitmeyi tercih etmesi, uçak biletlerinin pahalılığı nedeniyle Ercan yerine Larnaka Havaalanı’nın kullanılması bu kalabalığı oluşturuyor. Daha fazla sınır kapısına ihtiyaç var, hatta sınırların artık tamamen kalkmasına ihtiyacımız vardır.”

Özgün Tayançlı

“Güneye gezmek amacıyla gidiyoruz ve 2 saattir buradayız. Böyle işkence olmaz. Daha fazla sınır kapısı açılırsa buradaki yoğunluk bitecektir. Yetkililerden bu soruna artık bir çözüm üretmelerini istiyoruz.”

Niyazi Nizam

“Güneye arabanın evraklarını çıkarmak için gidiyorum ancak 4 saattir bekliyorum. Sorunun çözümü, daha fazla memur ve daha fazla şerit yapılarak sağlanabilir. Buradaki sorunu yetkililer de görüyordur.”

Ayşe Basri

“Tatil nedeniyle böyle olacağını biliyorduk, ancak annem rahatsız olduğu için mecburen gidiyoruz. İki saati aşkın bir süredir burada bekliyorum. Ya memurları ve şeritleri çoğaltmaları ya da fazla araçlı geçiş için yeni sınır kapıları açılmaları gerekiyor.”

Polis: Sorun güneyden kaynaklanıyor

Polis Genel Müdürlüğü, Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda oluşan uzun araç kuyruklarının ve yoğunluğun polis uygulamalarından kaynaklanmadığını açıkladı. Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Metehan Sınır Kapısı’nın kuzey kısmındaki tüm kabinlerin (üç giriş, üç çıkış) kapıdaki yoğunluğa göre 7 gün 24 saat kesintisiz muhaceret işlemi yaptığı belirtildi. Açıklamada, yoğunluğun özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafındaki kontrollerin tek şeride düşürülmesi ve işlemlerin yavaş yapılmasından kaynaklandığı vurgulandı.