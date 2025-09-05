Desteğimiz sürecek

Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KKTC’nin üretim ve ekonomik kapasitesini güçlendirmek için Türki-ye’nin tüm imkânlarıyla destek olmaya devam edeceğini söyledi.

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı (WorldFood İstanbul) kapsa-mında basın mensuplarına konuşan Bolat, “Kıbrıs davası her zaman payidar olacaktır. Kıbrıs Türkleri Türkiye’nin güvencesi altında kıyamete kadar adada var olacak” ifadelerini kullandı.

Bolat, KKTC üreticilerini Türkiye’deki prestijli fuarlarda desteklediklerini ve bu kapsamda KKTC’den 17 firmanın fuara katılım sağladığını kaydetti. Fuar kapsamında KKTC mutfağı tanıtıldı ve gıda ürünlerinin geniş bir yelpazede sergilendiğini belirten Bolat, gelecek yıl katılımın daha da artırılmasını planladıkları-nı söyledi. Ayrıca, Güzelyurt’ta devam eden soğuk hava deposu projesinin KKTC ekonomisine ve üre-ticilere önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Büyük değer taşıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ise fuarda KKTC üreticilerinin görünürlüğünün arttığını ve üretimin uluslararası platformda tanıtılmasının sağlandığını söyledi. Amcaoğlu, Ticaret Bakanlığı’nın desteği sayesinde KKTC üreticilerinin her yıl daha fazla görünürlük kazandığını, bu sayede KKTC’nin ekonomik faaliyetlerinin dünya ile buluştuğunu vurguladı. Ayrıca, Sibel Tatar’ın Kıbrıs mutfağı tanıtım etkinliğinin bu süreci daha da güçlendirdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, fuarda Kıbrıs mutfağını tanıtmak amacıyla bir etkinlik düzenlediklerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Kültür Yayınları tarafından yayımlanan “Kıbrıs Mutfağı” kitabındaki 5-6 yemek ve tatlı tarifinin ziyaretçilerle paylaşıldığını aktaran Tatar, KKTC firmalarının fu-arda dünyayla buluşturulmasının önemine değindi.

Tatar, KKTC kültürünün ve mutfağının tanıtımının hem ekonomik hem de kültürel açıdan büyük değer taşıdığını belirtti.