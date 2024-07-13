Arkadan hançerlemiş

Rum Temsilciler Meclisi Başkanı ve DİSİ lideri Annita Dimitriu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e gönderdiği mektup Güney Kıbrıs siyasetini karıştırdı.

Politis gazetesi; edindiği bilgilere dayanarak Annita Dimitriu’nun “iç etmekle” suçlandığı önerinin, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın, AB’nin güvenlik ve dış politika önceliklerinin ele alındığı Gymnich Meetings olarak bilinen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantılarına gözlemci olarak katılması ile ilgili olduğunu yazdı.

Annita Dimitriu’nun Hristodulidis’e gönderdiği mektupta Hristodulidis’in, “Kıbrıs sorununa BM himayesinde, çerçevede özlü çözüm müzakerelerinin yeniden başlaması halinde, karşılıklı güven ortamı oluşturulmasına katkı maksadıyla Rum Yönetimi Başkanı’nın, Türkiye-AB Üst Düzey Diyaloğunun yeniden başlamasına ve Türkiye’nin Gymnich Meetings toplantılarına katılımına rıza göstereceğini tek yanlı ve resmi bir niyet beyanı ile BM Genel Sekreteri’ne ve AB’nin yetkili organlarına bildirmesini” önerdiği kaydedildi.

Gazete Dimitriu’nun “iç etmekle” suçlandığı bu önerinin, Türkiye Dışişleri Bakanı’nın AB Dışişleri Bakanları Konseyi gayriresmi toplantısına katılımının gündeme geldiği geçen şubat ayında Rum yönetimi tarafından reddedildiğini ve Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un “Kıbrıs’ın sunduğu 9-10 karşı öneriden bazılarına cevap verilseydi Türk Dışişleri Bakanı gayriresmi toplantıya katılabilirdi” dediğini hatırlattı.

Markulli görüş belirtti

Habere göre eski Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozako Markulli Politis’in ilgili sorusuna karşılık “söz konusu öneri Kıbrıs’a ait değil. Daha önce, başka üye devletlerin de desteğiyle, AB Yüksek Komiseri Joseph Borrell tarafından önerilmişti.” cevabını verdi.

Markulli böyle bir gelişmenin o önerinin o zaman kabul edilmesinin), Türk Dışişleri Bakanı’nın katılımının gözlemci sıfatında olacağı için karar alamayacağından ‘zararsız’ olacağını ancak ortamın iyileştirilmesi, Türkiye-AB ilişkileri çerçevesinde Kıbrıs sorunuyla da ilgili bir açılım teşkil edeceğinden olumlu olacağı” görüşünü de ortaya koydu.