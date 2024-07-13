Çeşitli eğitimler veriliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından yaz tatilinde çocukların zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmesi için düzenlediği çocuk atölyeleri devam ediyor.

Eğitmen Aslı İzveren tarafından verilen Oyun Evi Atölyesi Merkez Lefkoşa’da yapılıyor. Çocukların sosyal becerilerini geliştirmeyi, dikkat eksikliğini gidermeyi, hayata dair faydalı bilgilerin edinmesini sağlamayı hedefleyen çocuk atölyelerinde minikler hem keyifli vakit geçiriyor hem de faydalı bilgiler öğreniyor.



