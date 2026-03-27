‘Destek bekliyoruz’

Özlem ÇİMENDAL

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, akaryakıta art arda yapılan zamların patates üretimini durma noktasına getirdiğini açıkladı.

Diyalog’a konuşan Halkseven, üretim maliyetlerinin ciddi şekilde arttığını belirterek, gerekli önlemler alınmaması halinde eylem dahil her türlü girişimde bulunacaklarını ifade etti.

Patates üreticilerinin uzun süredir desteklenmediğini savunan Halkseven, birçok üretim sektörüne teşvik sağlanmasına rağmen kendilerinin “üvey evlat” muamelesi gördüğünü dile getirerek, yetkililere “Bize neden destek verilmiyor?” sorusunu yöneltti.

İki sezondur zarar ettiklerini kaydeden Halkseven, “Bugün bir kilo patatesi yaklaşık 24 TL’ye mal ediyoruz ancak piyasaya 15 TL’den satmak zorunda kalıyoruz” diyerek maliyet ile satış fiyatı arasındaki farkın üreticiyi ciddi zarara uğrattığını belirtti.

Acil önlem alınmalı

Toprak Ürünleri Kurumu başta olmak üzere ilgili kurumların yeterli desteği sağlamadığını kaydeden Halkseven, özellikle tohum tedariki ve hasat döneminde yaşanan aksaklıklara dikkat çekti.

Tohumların zamanında ulaştırılmaması nedeniyle ekim ve hasat süreçlerinde gecikmeler yaşandığını ifade eden Halkseven, bu durumun üretimde koordinasyonsuzluğa ve üreticinin zararının artmasına neden olduğunu söyledi.

Halkseven, üreticilerin artık seslerini daha güçlü şekilde duyuracağını vurgulayarak, hükümeti acil önlem almaya çağırdı.