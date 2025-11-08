Sevinç gözyaşı döktüler

Lefkoşa’da Askeri Mahkeme’de sınır ihlali suçlamasıyla tutuksuz yargılanan Kıbrıslı Rum beş sanık G.G. (E-66), A.K (E-60), A.K. (K-60), N.G. (K-63) ve A.L. (E-68) aleyhlerine getirilen davalardan beraat etti. Beraat eden Kıbrıslı Rumlar, gözyaşı dökerek ve bir birlerine sarılarak, kararı sevinçle karşıladı. Beş Kıbrıslı Rum’dan 3’ü 55 gün sonra evlerine dönme şansı yakalarken, İskele Kaza Mahkemesi’nde davaları devam eden A.K. ile A.K. çifti bir süre daha kuzeyde kalacak.

Savcılık iddialarını ıspatlayamadı

Lefkoşa Askeri Mahkeme’de görülen davada sanıklar, karar duruşması için dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada, sanıklar ve sanık avukatları Öncel Polili ile Uğur Çulhaoğlu hazır bulundu.

Karar duruşmasında olguları aktaran Yargıç, iddia makamı ve savunmanın iddialarına değinerek, savcılığın iddialarının makul şüpheden ari bir şekilde ispatlanamadığını belirtti.

Sanıkların bugüne kadar olan giriş çıkış kayıtlarına da değinen yargıç, sanıkların beraat etmesine emir verdi.

Polili: Dayanışma önemli

Avukat Öncel Polili, kararın ardından yaptığı açıklamada sanıkların tümünün beraat ettiğini ifade etti.

Polili, suçlamaların sanık G.G.’nin kimliğini veya seyahat belgesini sivil hizmet görevlisine göstermeden 19 Temmuz’da Gazimağusa’da Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan geçtiğine yönelik olduğunu belirtti.

Mahkemenin verdiği kararda böyle bir şeyin ispatlanamadığını, sanık G.G’nin kimliğini göstermeden geçiş yapması için makul hiçbir neden olmadığı yönünde karar ürettiğini dile getiren Polili, diğer sanıkların ise sanık G.G’ye yardım etmekten dolayı suçlandıklarını dile getirdi.

Kararın gerekçesinde ayrıca söz konusu kimlik kartında parmak izi incelemesi yapılmamasının da bir soruşturma eksikliği olduğu yönünde karar verildiğini kaydeden Polili, bu yönden de sanıkların beraatına karar verildiğini söyledi.

“Bu davada Kıbrıslıların buradaki dayanışması önemlidir.” diyen Polili, sanıklara Kıbrıs Türk halkının destek verdiğini ifade etti.

Bu arada İskele Kaza Mahkemesi’nde “kişisel verilerin ihlali ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından yargılanan Kıbrıslı Rumlar A.K. ve A.K.’nin duruşmaları devam edecek.