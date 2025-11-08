Akıl sağlığı yerinde

Gönyeli’de, yeğenine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan H.A., yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktorlar tarafından kontrol edilen zanlıyla ilgili beklenen raporun çıktığı, ceza-i ehliyetinin olduğuna dair görüş verildiği açıklandı.

Duruşmada, meseleyle ilgili olguları aktaran polis, zanlı H.A.’nın Eylül 2025 tarihinde kız kardeşinin evinde, yeğenine yönelik uygunsuz davranışta bulunduğunu belirtti. Polis, zanlının yeğeninin göğsünü okşayarak “ne kadar büyümüşler” dediğini ve bu hareketiyle “çocuğun cinsel istismarı” suçunu işlediğini ifade etti.

Polis, olayın mağdurun şikâyeti üzerine ortaya çıktığını ve zanlının tutuklanmasının ardından soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis, Sosyal Hizmet Görevlileri tarafından çocuğun, ifadesinin alındığını belirtti.

Polis memuru, zanlının 28 Ekim’de mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Polis, bu sürede zanlının Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde doktorlar tarafından kontrol edildiğini kaydetti. Polis, kız çocuğunun da doktor kontrolden geçirildiğini ifade etti. Polis, zanlının 31 Ekim’de yeniden mahkemeye çıkarılarak, 5 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, zanlı ve müştekiyle ilgili raporların ellerine ulaştığını, her ikisinin de ifade verme yetisine sahip olduğunun belirtildiğini açıkladı.

Polis, 5 Kasım’da yeniden mahkemeye çıkarıldığını, bu süre içerisinde ise ceza-i ehliyetinin olup olmadığına dair raporun ellerine ulaştığını kaydetti. Polis, gelen raporda zanlının ceza-i ehliyetinin olduğunun belirtildiğini kaydetti. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 100 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 900 bin TL kefalet senedi imzalaması ve zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

