2024’ün lideri

Maliye Bakanlığı 2024 yılı şahıslar ve kurumlar vergisi listesini dün nihayet yayınladı. Buna göre; Merit Otellerinin bağlı olduğu Merit Kıbrıs Turizm Limited: 848 milyon 37 bin TL, Net Holding Anonim Şirketi 180 milyon 284 bin TL, Net Global Turizm Anonim Şirketi: 92 milyon 892 bin TL, Elite Development-Managemen LTD. ise 77 milyon 977 bin olmak üzere toplamda bir milyar 199 milyon TL kurumlar vergisi ödemiş oldu. Bunu bir milyar 108 milyon ile İş Bankası izledi.

Şahıslar vergisinde ise ilk sırayı yine Tahir Topal aldı. Topal 54 milyon 711 bin TL ödedi. Bunu 53 milyon 437 bin ile İnci Doygun Dağ, 12 milyon 206 bin ile Gaye Boyacı Esmen, 11 milyon 124 bin ile Esin Esmen, 10 milyon 847 bin ile Burak Başel, 8 milyon 779 bin ile Mustafa Hacıali, 8 milyon 233 bin ile Mazgar İgbal izledi.

Şahıslar vergisi ilk 20

Tahir Topal: 54,711,2617 TL İnci Doygun Dağ:,53,437.52 TL Gaye Boyacı Menteş: 12,206,5953 TL Esin Esmen: 11,124,697.72 TL Burak Başel: 10,847,231.34 TL Mustafa Haciali: 8,779,5148 TL Mazhar Iqbal Choudhry: 8,233,843.94 TL İbrahim Hakan Börteçene: 6,454,949.25 TL Mustafa Öztürk: 5,417,533.97 TL Yalkı Doğan: 5,017,277.51 TL Mete Boyacı: 4,964,558.13 TL Işın Cemil: 4,864,147.99 TL Erhan Özerden: 4,808,746.34 TL Bertan Özberkman: 4,757,801.72 TL Önder Sanver: 4,832,400.58 TL Erbil Arkın: 4,728,002.32 TL İbrahim Bağman: 4,611,297.17 TL Niyazi İbrahim Ziya: 4,565,741.01 TL Şaban Cemil Kazancı: 4,501,100.94 TL Ahmet Sanver: 4,412,612.49 TL

Kurumlar Vergisi ilk 20