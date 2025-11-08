Soruşturma tamamlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Narkotik Şube Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 28 Ekim tarihinde 107 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan R.G.G. (E-36) ve E.G. (E-26) isimli zanlılar, soruşturmalarının tamamlanmasının ardından teminat maksatlı olarak Gazimağusa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Mahkeme huzurunda olguları aktaran polis memuru Çağlar Kahyaoğlu, 28 Ekim günü zanlı R.G.G.’nin kaldığı yurt odası içerisinde uyuşturucu madde olduğuna dair bilgi alındığını, söz konusu adrese gidildiğini ve zanlıların yurt odası içerisinde tespit edildiğini belirtti. Polis, zanlı E.G.’nin polisleri görünce elinde bulundurduğu siyah çantayı camdan dışarı attığını ifade etti.

Polis memuru, yapılan aramada oda içerisinde çekmece içerisinde ayrı ayrı poşetlere sarılmış halde toplam 96 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edildiğini, zanlı E.G.’nin attığı siyah çanta içerisinde ise 11 gram hintkeneviri ele geçirildiğini açıkladı. Polis, ayrıca oda içerisinde bulunan 7 bin 700 TL, 500 Sterlin ve 210 Euro nakit paraya da emare olarak el konulduğunu kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların teminata bağlanmasını talep ettiğini belirtti.

Mahkeme, huzurundaki şahadeti değerlendirdikten sonra zanlı R.G.G.’nin 90 bin TL, zanlı E.G.’nin ise 45 bin TL nakdi kefalet ödemesine, ayrıca her iki zanlının birer kefil göstererek 700’şer bin TL şahsi kefalet senedi imzalamalarına emir verdi.

