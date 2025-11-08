İkisi Kıbrıslı Türk

Rum gümrük makamları, Pile bölgesinde yaptıkları kapsamlı denetimlerde büyük miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 51 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk tutuklanırken, İsrailli bir şahıs hakkında da soruşturma başlatıldı.

“Sigmalive” internet sitesinin aktardığı bilgilere göre, Yeşil Hat Gözlem ve Kontrol Merkezi üyeleri, “Athienu” (Kiracıköy)–“Limya” bölgesinde 51 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ün kullanımındaki kiralık ticari araçta gümrüksüz sigara bulunduğunu tespit ederek durumu Rum gümrük makamlarına bildirdi.

Olay yerine intikal eden gümrük yetkilileri, araçta yapılan detaylı aramada 128 karton kutu içerisinde toplam 6 bin 400 karton sigara tespit etti. Söz konusu sigaraların piyasa değerinin 380 bin Euro’dan fazla olduğu açıklandı. Rum gümrük makamları, sigaralara el koyarken, 51 yaşındaki Kıbrıslı Türk’ü tutukladı.

Aynı haberde, Pile bölgesinde yapılan bir başka denetimde, 26 yaşındaki bir İsraillinin aracında piyasa değeri 240 bin Euro’yu aşan 3 bin 950 karton sigara ele geçirildiği belirtildi. İsrailli şahıs tutuklanırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, Metehan sınır kapısının güney kısmında gerçekleştirilen rutin gümrük kontrollerinde, bir Kıbrıslı Türk’ün aracında yaklaşık 200 kilo hayvan derisi ve kemiğinden oluşan taze et tespit edildi. Gümrük yetkilileri, ilk aşamada araca ve taze ete el koydu. Daha sonra söz konusu etler imha edilmek üzere teslim alındı, araç sahibine ise 600 Euro ceza uygulandı ve araç iade edildi.

