Aşılamayacak sorun yok

Politis gazetesi, Gençlik Teknik Komitesi Eşbaşkanı Amalia Avraam’ın, yüğrütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmesine yer verdi.

Habere göre Avraam, birtakım tahrikler olsa da hiçbir engele takılmadıklarını ve ilerlemeye devam ettiklerini kaydederek, aşamayacakları çıkmaz olmadığını belirtti.

Kıbrıslı Türklerle, Rumların nasıl iş birliği yapabileceklerinin canlı örneği olduklarını ifade eden Avraam, hedefin aynı tezleri tekrar etmek değil, iki toplumun gençlerini yakınlaştıracak yeni yöntemler bulmak olduğunu kaydetti.

Habere göre Avraam, komiteyi iki ayrı heyet olarak görmediklerini, birisi bir fikir ortaya koyduğu zaman bu fikri nasıl geliştirebileceklerini tartıştıklarını ve şu anda da liderlere, Kıbrıs’taki gençlerin karşı karşıya olduğu tahrikler ve bunların çözüm yollarıyla ilgili bir belge hazırladıklarını dile getirdi.

Avraam, liderlerin belgede yer alan önerileri değerlendirmelerini umduğunu da ifade etti.

Gazeteye göre, komitenin bir diğer üyesi Hristos Parmakkis ise, liderlere vermek istediği en temel mesajlardan birinin, gençlerin barış müzakerelerindeki temsiliyetinin önemiyle ilgili olduğunu söyledi.

Habere göre Parmakkis, BM Güvenlik Konseyi’nin 2250 sayılı kararına atıfta bulunarak, kararda, gençlerin sadece çatışmanın kurbanı olmadıkları ve radikalleşmeye karşı savunmasız tek grup olmadıklarının kabul edildiğini kaydetti.

Parmakkis, gençlerin barışın inşa edilmesinde, çatışmaların önlenmesinde, bir arada yaşanmasında ve toplumsal uzlaşıda olumlu rol oynayabileceğini belirtti.

Gazete Sivil Toplum Katılımı Danışma Organı Yürütme Komitesi üyelerinden Aleksandros Lordos’un, ilk vatandaşlar meclisinin gelecek yılın şubat veya mart ayında toplanmasının amaçlandığını açıkladığını yazdı.

Koordinasyon Komitesi’nin, meclisin hazırlıklarını yürütmek üzere yaklaşık iki haftada bir toplantı yaptığını kaydeden gazete, temel hedefin, her iki toplumdan da toplumun geniş kesimlerini temsil eden vatandaşları bir araya getirerek önemli konularda görüşlerini ifade etmelerine olanak sağlamak olduğunu belirtti.