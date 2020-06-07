İlk gün 3 sefer

Güney Kıbrıs’ın 9 Haziran tarihinde yurt dışından ilk uçuşları başlatacak olması çerçevesinde hazırlıklarını hızlandırdığı ve son aşamaya gelindiği bildirildi.

Politis gazetesi “Uçuşların Başlaması İçin Her Şey Hazır” başlığı altında verdiği haberinde, 9 Haziran tarihinde havaalanlarını açacak olan Rum hükümetinin bu çerçevedeki hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu, Rum Ulaştırma ve diğer ilgili bakanlıkların yoğun mesai yapmakta olduklarını yazdı.

Gazete, 9 Haziran’da ilk uçuşların Atina, Bulgaristan ve İsrail’den 3 geliş ve 3 de gidiş olarak yapılmasının planlandığını, uçuşlarda uygulamaya konulacak protokollün ve yolcuların Güney Kıbrıs’a gelmeden önce doldurmaları gereken formları içeren internet sitesinin ise tamamlanmak üzere olduğunu aktardı.

Ülkelerin A ve B şeklinde kategorilere ayrıldığını ve Güney Kıbrıs’a gelecek kişilerin geldikleri ülkelerin kategorilerine göre muamele göreceklerini vurgulayan gazete, A ve B sınıfındaki ülkeler dışında kalan ülkelerde yaşayan Kıbrıslıların 20 Haziran tarihinden itibaren kendilerinin bilet kesebileceklerini ve Güney Kıbrıs’a vardıklarında korona testi yaptırabileceklerini yazdı.

Gazete, uçuşların yeniden başlamasına ilişkin protokolün yarına kadar kesinleşmesinin beklendiğini de aktardı.

AB üyesi ülkeler

Öte yandan Haravgi gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdiu’nun AB üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs büyükelçileriyle telekonferans aracılığıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini ve Güney Kıbrıs’ın turizm alanında yeniden uluslararasına açılması konusunu ele aldıklarını yazdı.

Habere göre Hristodulidis ve Perdiu, Güney Kıbrıs’ın korona virüs mücadelesine ilişkin rakamlar ve uçuşların yeniden başlamasına ilişkin protokollere dair bilgi verdiler.

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Katar Emiri Sheikh Tamim Al-Thani’yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre telefon görüşmesinde, Korona salgını çerçevesinde ekonomi ve turizmin canlandırılması konuları ele alındı.