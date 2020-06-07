Kendi yönetimini uyardı

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Türkiye’nin bütün gerekçelerini elinden almaları gerektiğini, bunun da ancak Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ile olabileceğini” savundu ve Rum yönetimini, KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak Ekim ayına kadarki süreyi değerlendirmeye çağırdı.

Haravgi’nin haberine göre parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, Türkiye’nin eylem ve söylemlerini “meşruiyet sınırının dışında ve kabul edilemez” bulduklarını söyleyen Kiprianu, Rum yönetimi ve özellikle Dışişleri Bakanı tarafından alınan inisiyatiflerin, olumlu olmakla birlikte “karşı karşıya oldukları sorunu göğüsleyemeyeceğini” söyledi.

Kiprianu “Türk saldırganlığı ve tırmanan meydan okuması ile başa çıkmak için elindeki bütün gerekçeleri almamız gerekir. Elindeki gerekçeler de ancak özlü müzakereler başlarsa alınır” ifadesini kullandı.

KKTC’de cumhurbaşkanı seçimi yapılacak olan Ekim ayına kadarki süreçte gelişme olamayacağını anlayışla karşıladıklarını ancak Rum yönetiminin bu dönemi bir yandan toplumda doğru atmosfer oluşturmak, öte yandan da seçimden hemen sonra özlü müzakerelerin yeniden başlaması için zemin hazırlamak üzere değerlendirmesi gerektiği görüşünü ortaya koyan Kiprianu, şunları da söyledi:

“Kıbrıs Türk toplumunun liderinin kim olacağı büyük önem taşıyor ve bu da bizi son üç yılda çok kıymetli zamanın kaybedildiği ve maalesef, Kıbrıs için yıkıcı olacak, iki devletli çözümü ileri götürmek isteyecek bir siyasetçinin seçilmesi tehlikesi olduğuna götürür.

Dolayısıyla hükümetimizin, doğru ön şartları yaratması ve Ekimden sonra özlü müzakerelerin yeniden başlaması için inisiyatif almaya hazır olması gerekir. Hükümet barikatların yeniden açılması çabalarını hızlandırmalıdır. Barikatların, kamu sağlığı için gerekli bütün önlemler alınması şartıyla, iki toplum arasında temasların yeniden başlaması ve Kıbrıs sorununun özümü için müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına yardımcı olacak ortamın oluşturulması için barikatların açılması gerekir.”